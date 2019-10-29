台新街口聯名卡搶市最高回饋8%　綁卡支付隨機返現最高送100%

▲台新銀行與街口支付聯手推出聯名卡，首創信用卡隨機返現，存入帳戶機制。（圖／台新銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

台新銀今（29）日與電支龍頭街口支付正式推出「台新街口聯名卡」，除了一般消費享1.5%街口幣回饋外，綁定街口支付，每筆消費加碼最高到6%街口幣，指定15大通路消費，更有最高8%加碼優惠，每月指定日期消費隨機1%至100%現金回饋，挑戰新一代綁定神卡寶座。

台新街口聯名卡首創信用卡隨機返現最高100%與立即回饋機制，回饋的街口幣直接存入客戶綁定的街口幣帳戶，下次消費可立即折抵，民眾可在街口支付APP一鍵輕鬆辦卡，核卡後即可在APP綁定聯名卡。

請繼續往下閱讀...

街口支付APP近年來快速發展，成為許多上班族、年輕族群不可或缺的支付方式，這次推出的台新街口聯名卡一般消費享1.5%街口幣回饋無上限，若綁定街口支付在特約商店掃碼交易，除了立即回饋1.5%外，並額外加送4.5%回饋，每月上限為666元，合計最高回饋6%。

另在7-ELEVEN、頂好超市、JASONS、台灣大車隊、大都會衛星、台北101、微風廣場、環球購物中心、誠品、三創生活、CITYLINK、頂呱呱、清心福全、CoCo都可茶飲、天仁茗茶等15大指定通路消費，立即回饋3.5%，次月底前再加送4.5%街口幣，合計最高8%。

值得一提的是，聯名卡在特定月份享驚喜回饋，今年11月、12月與明年1月、3月的1至7日消費還可額外享1%至100%隨機返現立即回饋，單筆最高可回饋8,888元。