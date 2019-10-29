俄國駭客消除冬奧禁藥紀錄　魚叉式網路釣魚運用最廣

▲2020東京奧運是第32界的奧運。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

俄國駭客組織「魔幻熊」（Fancy Bear）9月中開始發起多次攻擊，目標涵蓋3大洲裡的16個國際性體育組織和反禁藥組織，微軟表示這個駭客集團又稱為APT28，一向和俄羅斯政府有關聯，推測可能是要消除禁藥使用數據，目前已經通知被攻擊的對象，並提供必要的協助。

近期世界反興奮劑組織（WADA）正在調查2014年俄羅斯運動選手在平昌冬季奧運使用興奮劑的醜聞，WADA發現確實有數據被抹去了，而且數量還在增加。

微軟客戶安全與信任（CST）團隊的負責人表示，這次的攻擊其中一些是成功的，但大多數沒有成功，隨著世界對2020年東京奧運會的期待，將這個消息發佈出來是必要的。

魔幻熊一直以來都與俄國政府站在同一陣線，2016年曾入侵民主黨全國委員會的電子郵件，鎖定的目標除了希拉蕊陣營的核心成員之外，超過130名黨工、支持者與承包商，都是潛在攻擊對象，試圖影響美國2016年總統選舉的結果。其中一個手法就是發送偽裝成Google官方的網路釣魚郵件，提醒密碼已經使用很久建議更換，藉此取得攻擊對象的密碼。他們甚至還入侵美國50個州的選務系統打算刪除或變更投票人資料。

▲駭客的攻擊手法多樣化，提升防範難度。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

微軟表示，最近的網路攻擊採用的手法和魔幻熊類似，其中包括「魚叉式網路釣魚」（Spear Phishing）、「密碼噴灑」（Password Spraying）、透過上網裝置以及植入惡意軟體等，目標包含政府，軍隊，律師事務所，人權機構，金融公司和大學，希望用戶在資訊安全上都能多加注意。