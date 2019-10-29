星宇首架A321neo快閃出沒上空！　「北高往返訓練」起降時間表出爐

▲星宇航空公布29、30日的「北、高往返訓練飛行」起降時間表。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導



全台航空迷注意！星宇航空首架A321neo昨（28）日抵台後，今（29日）起將展開為期一周的「北、高往返訓練飛行」。星宇也在粉絲專頁公布先2天的起降時間表，歡迎航空迷連線捕捉一號機B58201帥氣的北極星標誌。

▲星宇航空董事長張國煒28日親駕A321neo回台。（圖／星宇航空提供）

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星宇航空起降時間表（僅供參考，依現場實際狀況為準）

10月29日

TPE-KHH | 準備起飛

KHH-TSA | DEP. 15:50 - ARR. 17:00

TSA-KHH | DEP. 17:40 - ARR. 18:50

KHH-TPE | DEP. 19:40 - ARR. 20:40



10月30日

TPE-KHH | DEP. 06:40 - ARR. 08:00

KHH-TSA | DEP. 08:30 - ARR. 09:30

TSA-KHH | DEP. 10:00 - ARR. 11:15

KHH-TSA | DEP. 11:50 - ARR. 13:00

TSA-KHH | DEP. 14:00 - ARR. 15:10

KHH-TSA | DEP. 15:50 - ARR. 17:00

TSA-KHH | DEP. 17:40 - ARR. 18:50

KHH-TPE | DEP. 19:40 - ARR. 20:40

▲星宇A321 neo選用企業識別色玫瑰金、曜石灰及大地金展現品牌形象。（圖／星宇航空提供）

星宇首架A321neo機身為白色，選用企業識別色玫瑰金、曜石灰及大地金展現品牌形象，白色尾翼印上星宇航空Logo，最大的特色即為機腹塗裝斗大的「STARLUX」字樣，當飛機起飛或降落時，民眾抬頭即可仰望極具氣勢的新機劃過天際。

客機配置共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席，全機提供WIFI及AVOD機上娛樂系統、商務艙可180度全平躺等頂級服務，制定國籍航空規格新高度。

▲配合新機引進，星宇即日起至11月30日止，特別舉辦「星宇照飛機」攝影比賽活動。（圖／星宇航空提供）

星宇表示，配合新機引進，即日起至11月30日止，特別舉辦「星宇照飛機」攝影比賽活動，廣邀航空迷拍照上傳分享「星」機抵台的喜悅，最大獎可獲得星宇航空不限航點商務艙來回機票1張，還有多項星宇航空及SONY提供之豐富獎項。

►「時間對我們來說完全沒用！」