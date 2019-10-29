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購物平台1111剁手狂節今天先開跑　線上玩遊戲「iPhone 11、氣炸鍋」戳回家

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▲▼雙11,1111,松果購物,生活市集,秋冬,進補,養生,東森購物。（圖／業者提供）

▲松果購物今年的「1111剁手狂節」搶先在10/29（二）開跑。（圖／松果購物提供）

記者萬玟伶／台北報導

11月還沒到，但各家電商已經迫不及待開啟今年雙11的熱鬧戰場。松果購物10/29（二）起展開「1111剁手狂節」，全站推出超過25萬件讓消費者看了有感下殺的商品，包括市場熱度持久不墜的AirPods二代耳機、Rimowa行李箱、iPhone 11等，都祭出超殺折扣，每天上線玩互動遊戲「全民奪寶樂」，還有機會抽到億元購物金和百萬好禮。

今年希望雙11單日衝出翻倍成長量的的松果購物，可說是火力全開。即日起至10/31（四），由時尚休閒日全品項85折起的優惠掀起雙11熱潮，在開跑首3天、首推的MR.BOX 威爾系列28吋PC耐撞TSA海關鎖拉鏈行李箱，特賣下殺只要1,111元就可入手。後續的超市百貨日、科技家電日、質感居家日等類別，也將推出限時優惠回饋。

雙11活動期間，每天中午12：00還會推出限量賠售秒殺品，包括超人氣的AirPods二代耳機（無線）搶購價5,393元、小米石頭掃地機器人11,880元，手腳要快才能搶到便宜。雙11當天的整點開搶活動再加碼，00：00、10：00、12：00、15：00、18：00、21：00，共有6個整點賠售好康的機會，最夯的iPhone 11直殺11,111元、AirPods二代耳機 4,500元、Rimowa Topas 20吋也將挑戰市場超低價。

今年松果購物也同步設計有趣刺激的互動遊戲，間接提供更好康優惠給消費者。現在進入「1111全民奪寶樂」專區，天天都有一次免費戳機會，除了平台的億元購物金與百萬好禮，說不定還有機會戳到剛好想買的商品，幸運把氣炸鍋、iPhone 11免費帶回家。

▲▼雙11,1111,松果購物,生活市集,秋冬,進補,養生,東森購物。（圖／業者提供）

▲生活市集針對秋冬季節推出「養生久久之道」專區。透過AI大數據，為消費者精選進補湯品、暖心熱飲等推薦品項。（圖／生活市集提供）

近日全台天氣也有感轉冷，隨著消費者對於進補、養生等關鍵字搜尋度明顯提升，生活市集日前也推出「養生久久之道」專區，匯聚站內的暖心湯品、養生熱飲、保健食品、按摩家電等人氣商品，包括延續去年夯賣熱潮，近兩週內賣出超過10,000包、登上10月份熱銷Top15的「泰凱食堂麻油猴頭杏鮑菇」，現打出12包入1,040元、下殺3.5折的優惠折扣。目前專區暖心商品全面免運，不少商品也下殺最低16折起以及買貴再退2倍差價的優惠，讓消費者買起來也暖心。

▲▼雙11,1111,松果購物,生活市集,秋冬,進補,養生,東森購物。（圖／擷取自「東森購物」網站）

▲在雙11活動開跑前，東森購物的「集氣活動」即日起～11/1早上10：00，每天都有不同優惠品項，揪會員們一起團購搶好康。（圖／擷取自「東森購物」網站）

東森購物也於近日推出「集氣搶5折UP商品」活動，只要在專區內發現想入手的品項，並按下「我要集氣」的按鍵完成集氣，在指定時間內達到集氣門檻，就可用集氣優惠價搶購限量商品。現正等候大家集氣的，包括集氣價499元的「BeautyFocus 男女圓領輕暖蓄熱保暖衣3件組(3838-9)」、集氣價899元的「台灣高山100%紅薑黃粉季節限量4瓶組」，而已經達到集氣門檻的「【MKD】專櫃訂製貼絨鑲鑽毛衣三件組」，現在只要集氣價699元就能入手，幫東購會員在秋冬暖一波。
 

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