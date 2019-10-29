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旅行團免費送旅平險還不夠　保險專家：「海外突發疾病」才會花大錢！

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▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

▲民眾如果跟團出國，也要了解旅平險保障是否足夠。（圖／pixabay，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

明年至少有4個以上的「4天連續假日」，多數民眾已經計畫出國旅遊。壽險業者提醒，參加旅行團出遊，僅提供免費的200萬元意外死亡及10萬元的意外醫療保障，民眾還要另外加保「海外突發疾病」及「海外緊急救助」等保障才妥當，因為旅行團提供的旅遊平安險通常沒有完整。

宏泰人壽網路投保平台保樂美經理田欣怡表示，「海外突發疾病」才是花大錢的地方。健保局針對台灣民眾在國外或中國自墊醫療費用核退上限：每次門診971元，每次急診2937元，每日住院5271元，但身在國外臨時就醫往往會超過這些金額。民眾若自己有保旅平險，並附加海外突發疾病，這些費用就可以由保險公司理賠。

而若是跟團出國，旅行社依照觀光局規定必須替旅客投保所謂的「旅行業責任保險」，每位旅客僅有基本的身故與失能保障200萬元及意外醫療保額10萬元。宏泰人壽表示，萬一真的在旅遊途中發生事故，這些保障額度恐怕不夠用，而且要注意的是，意外醫療保障是針對「意外」產生的醫療行為，如果是疾病則不在此範圍內。

也就是說，萬一旅行時出車禍，醫療有得賠；但自己生病的醫療就沒得賠。因此，宏泰人壽提醒，出國要研究行程又不確定送的旅平險保障是否完整，不如自己付錢挑選所需要的保障才是上上策。

▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

▲出國旅遊一定要籌備旅平險。（圖／pixabay，示意圖）

宏泰人壽表示，如果在國外就醫，拿單據可以向健保署申請退費，但是許多民眾都忽略了「全民健康保險自墊醫療費用核退辦法」第3條規定：必須是「不可預期」的緊急傷病，有於當地立刻就醫的急迫性，才會通過審查並核退費用，而且核退費用有上限。

因此，宏泰人壽建議，民眾出國旅遊還是加購旅平險比較好，因為國內的健保、醫療險及意外險的設計，是針對台灣的醫療費用水平；國外的醫療體系不像台灣有健保支持，醫療費用非常昂貴。如果不幸在國外就醫，高額的住院、手術費用，甚至是需要醫療專機轉送等費用，不僅會超過健保、醫療險或意外險的給付額度，更可能不在給付範圍內。

有些保險公司針對自費的保戶才有提供海外急難救助（醫療專機）等服務；有些保險公司需要額外付費。田欣怡提醒，民眾投保前一定要看清楚，就算保險公司有提供，但各家公司提供的額度也不相同，而保樂美提供的海外急難救助中緊急轉送費用的額度高達6萬美元，更提供多達29項海外急難救助、海外醫療。

 
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