蔡英文睽違40年首次校閱大型農機　執政3年已6萬4000農友受惠

▲總統蔡英文睽違40年，再次校閱大型農機。（圖／蔡英文辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文29日赴桃園，親自校閱19輛大型農機，宣布在農業機械化的3大工作成果：包括農機貸款補助年息，每年提撥10億元補助農機貸款，以及補助小農計畫與大型農機補助專案。

蔡英文指出，距離上一次總統校閱大型農機已經是40年前的事情了，這次她親自校閱19輛多元、強馬力的大型農機，展現政府推動農業機械化、自動化的行動力跟決心。

蔡英文表示，政府在過去三年多來，在農業上也有好成績，她也公布了3大成果：首先，是農機貸款補助年息，政府每年提撥10億元補助農機貸款，減輕農友負擔；其次是補助小型農機計畫，目前已經有6萬4000位農友受惠；最後，則是大型農機補助專案，投入8億元補助購買補助曳引機、收穫機。

蔡英文說，有些農友還沒有購置農機，有些農村人手也比較缺乏，農委會也輔導了14個地區成立「農業機械耕作服務協會」，整合超過1,000位機耕業者加入會員，提供農友機械跟人力的耕作租賃服務。

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