總統大選前掃蕩地下賭盤　警逮1700人扣2372萬賭資

記者張君豪／台北報導

警方為因應2020年1月11日第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉，為防制選舉賭盤影響選風，警政署特於10月22日至28日執行「全國同步查緝賭博專案行動」，統合所屬警力及偵查能量全力掃蕩全國賭盤，總計查獲各類賭博案件708件1,712人，包含職業賭場57件514人，六合彩簽賭277件325人，運動簽賭41件79人，網路賭博221件439人，其他賭博112件355人，合計現場查扣現金2,372萬4,096元，成效豐碩。

▲刑事局29日發布全國掃蕩賭場績效，現場擺放超過上千萬元現金。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局29日發布全國掃蕩賭場績效，現場擺放超過上千萬元現金。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵九大隊於網路偵搜，鎖定「QQ娛樂城」網站提供百家樂、六合彩、體育賽事等遊戲供人下注簽賭，贏得款項以1：1模式直接匯入賭客帳戶，警方於 10月22日至24日搜索全台18處所，查獲犯嫌15人，查扣電腦31臺、手機17支、現金新臺幣686萬2,800元等贓證物。警方指出該賭博網站程式利用QR CODE連結方式供賭客下游組頭投注資訊，達到快速投注避免掉單之目的，初步清查賭博網站投注金額40億8564萬6499元，警方訊後依違反賭博罪嫌移送法辦。

▲刑事局29日發布全國掃蕩賭場績效，偵九大隊第一隊隊長王琮聖說明案情。（圖／記者張君豪攝）

另外刑事警察局國際刑警科於10月22日收到馬來西亞商業刑偵局所提供詐騙情資，追查台灣詐欺機房系統商時，查獲李姓犯嫌以六合彩、今彩539開出號碼作為中獎依據供賭客下注簽賭，全案查扣現金新臺幣973萬5,200元、查扣2輛賓士及1輛BMW名車、並查扣電腦主機3部、銀行存簿、提款卡數本、手機、筆記本及記帳單等。

警方逮捕經營詐騙機房的李嫌，他落網後亦坦承從事經營六合彩及今彩539簽賭，初步估計經手金額逾新臺幣1千萬元，刑事局於詢畢後將7嫌解送宜蘭地檢署偵辦，並擴大追查相關金流及其他集團成員。

警政署、刑事警察局29日表示，選舉將屆，絕不容許以選舉賭盤影響選舉結果正確性之不法事件，各警察機關將持續清查各類賭博案件是否涉及選舉賭盤，對於企圖經營選舉賭盤及各種影響選舉秩序之不法分子，絕對會持續強力偵辦。

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