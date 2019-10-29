農機補助預算加碼16億...暴增32倍　農糧署：因為不夠用

▲農委會再提8億預算補助農民購買大型農機。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

農委會今（29日）宣布啟動本108年度大型農機補助，再投入8億元輔導全國農友、農業機械耕作協會會員購置大型農機，加上小型農機補助8億，共16億，對照過去農機預算只有5千萬，今年突暴增32倍，遭疑選舉考量。農糧署向《ETtoday新聞雲》表示，這些補助原本就有，只是不夠才提出。

農糧署農業資材組說明，主要是今年擴大「省工機械」補助，所謂的5千萬是過去針對小型農機，是屬於例行性補助，以每人平均補助1萬元來看，可受惠5000人，8億就約有8萬名農民可受惠。

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▲▼大型農機每台價格高，有的一台就要300萬。（圖／農委會提供）



至於大型農機部分，農業資材組表示，以往分散在各計畫，如有機農業、大糧倉和小地主大佃農等政策，只是因為一直不夠，現在才提出預算，且去年經費就有一些增加，不是今年變多，8億預計可補助800台，平均100萬1台。農業資材組強調，有的農機老舊、使用效率低，這次提出補助是希望可以降低農民購買的成本，目的是紓解農村勞動力負擔及符合新型節能、高效且更環保趨勢。

農委會說明，凡屬有機、產銷履歷、台灣優良農產品等驗證、參與台灣農產品生產追溯制度（QR code）、友善環境耕作登錄、農民健康保險被保險人、農委會輔導之青年農民、農業產銷班員、參與對地綠色環境給付計畫有案及機耕協會會員等具備其中一項資格農友，自本年11月1日起至同月30日止，可攜帶身分證及相關證明，向所在地農糧署轄區分署（辦事處）申請補助，經審核通過後就可以購買農機，並以購買價格三分之一申請補助。