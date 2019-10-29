南大公園20年大改造　竹蓮市場菜籃族休憩新據點

▲竹蓮市場旁的南大公園改善工程完工啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府29日宣布竹蓮市場旁的南大公園改善工程完工啟用，新竹市長林智堅特地與推著娃娃車的媽媽們體驗全新無障礙坡道，他表示南大公園20年來都沒有大規模整修，如今設置無障礙坡道解決公園與路面差距4.5米的問題，要讓菜籃族、新手媽媽、兒童、身障與高齡者都可以來這裡放鬆休憩。

林智堅表示，上任後投入核定總額超過4.4億推動「進擊的公園」，預計活化22座公園，今日啟用第17座南大公園，是市民到竹蓮市場買菜時必經之處，但過去與周圍高差有4.5米，行動不便的長輩20年來都要繞路而行，這次工程特地投入1,470萬鋪設無障礙坡道，並在公園路面使用抿石子和無縫彈性地墊等材料，不論是娃娃車抑或輪椅皆能方便移動使用，還有許多許多老少咸宜的公設，盼讓鄰近的竹蓮生活圈機能更完善。

林智堅逐一巡視新設施，陪幼兒園小朋友玩共融遊具碎石坑的挖土機，從磨石子溜滑梯一一接住興奮溜下的孩子們，也到休憩涼亭下和長輩們話家常。他強調改造工程雖然困難，但是「怕熱不要進廚房」，且每每看到市民真誠滿足笑容，就感到甘之如飴，他也說，新竹市109年度歲出編列的236.02億元中，公共建設預算「資本門」就有55.6億元，他致力推動各項建設，打造幸福城市。

新竹市政府城銷處表示，南大公園設施豐富，是適合所有年齡層活動的場域，除了規劃共享廣場，提供市民友善的集會休閒空間，更拋棄過去「罐頭式」塑膠遊具的樣貌，增加搖搖馬、攀爬區、磨石子溜滑梯、共融碎石坑挖土機等孩子最愛的遊樂設施，也有適合長輩活動筋骨的體健設施區，也在園內新增涼亭及21張座椅讓買完菜的菜籃族可以好好休息，在綠蔭下享受溫暖的陽光和新鮮的空氣。

城銷處表示，在環境方面，南大公園改造計畫考慮到竹蓮市場買菜民眾的停車需求，再增設12個機車停車位，並改善排水狀況避免積水，及重新修剪樹木使光線進入，讓林蔭與陽光交錯在公園間，希望全新的公共空間能重新凝聚鄰里向心力。

城銷處長顏章聖表示，南大公園與鄰近的頂竹圍公園串連後，將有近1公頃的大面積綠地空間，讓民眾在市區就可以享受悠閒的城市生活，一同打造竹蓮地區無障礙共融生活圈。