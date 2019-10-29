又失言！柯文哲辯稱「吃安眠藥不會死」　議員轟：是在推銷什麼？

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲近日頻失言，爆出「自殺拜託吃安苗要」、「要自焚去河濱公園」等語，引發藍綠抨擊失言。柯文哲29日赴議會進行市政總質詢再度語出驚人說，「吃安眠藥不會死」，讓議員直呼，柯文哲就是沒選2020，失言才沒人檢驗。

游淑慧痛批，火災最多是哪一種，你一直在開公安會報怎麼會不知道，明明是爐火烹調問題，只有千分之二是自焚，如果柯文哲今天選總統，民進黨會怎麼說你，會說「草包！怎麼會不知道火災最多的是爐火空調，好在你沒有選，局長講話都沒有聽，上節目亂講」。柯文哲解釋，是死亡人數最多。

游淑慧指出，以後煮飯去河濱公園煮飯，以免連累大家，你的邏輯是，自焚會造成周圍鄰居困擾，麻煩到河濱公園，但是如果爐火烹調不慎使用，發生火災也一樣會造成公安問題，是一樣的邏輯嗎？

游淑慧提及，柯文哲曾稱要自殺要吃安眠藥。柯文哲辯稱，吃安眠藥不會死。游淑慧傻眼怒回，自殺方式最多的是就是吃安眠藥，「你是覺得不夠是不是？還要再吃是不是？」，你身為一個醫生、一個市長，哪有人鼓勵人家自焚去河濱，自殺吃安眠藥，是在推銷什麼，你很像廣告業務員。

游淑慧說，「這就是你今天沒選2020，你的失言沒人會檢驗，但你的失言情況也很誇張啊，承不承認是失言？」不過，柯文哲仍堅稱，「公安會報是火災死亡人數啦。」

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