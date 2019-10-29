幫娃娃「動手術」造相同疤痕送小病患　醫暖回：只想幫忙重塑自信

實習記者陳妙津／綜合報導

美國北卡羅萊納州6歲女孩麥克里（Mical Olaiz）從小患有心臟病症，經過3次手術後才得以如常人一般生活，為了讓她能擁有和自己相同經歷的夥伴而不感到孤單，杜克大學醫護團隊幫麥克里的洋娃娃米亞（Mia）進行手術，在相同的位置留下相同疤痕。負責手術的洛奇醫生（Andrew Lodge）表示，幫娃娃手術只是一件小事，但能幫助孩子經歷大手術後，更能接受自己身上的不同之處，重塑自信心。

據ABC11報導，麥克里出生以來便患有左心發育不全綜合症，如果沒有手術，只有幾週能活，所幸經歷3次大手術後，她終於像普通孩子一樣可以盡情生活玩耍，包括和她最愛的洋娃娃米亞一起嬉戲。

5-year-old Mical Olaiz and her doll, Mia, share a special scar on their chest. Duke doctors gave the doll a chest scar so she could look just like Mical. #ABC11 pic.twitter.com/K6dc548ZtP — DeJuan Hoggard (@DeJuanABC11) June 8, 2018

當時麥克里的母親拉拉（Lara）恰好讀到有關杜克大學醫院的文章，內容提到外科醫生洛奇也為患者的玩偶進行手術，讓玩偶和主人擁有相同傷疤，以撫慰經歷重大手術後的小小病患。在詢問過麥克里的意見後，拉拉主動聯繫照顧過麥克里的護士，希望能讓米亞也接受相同的心臟外科手術。

令人驚喜的是，洛奇一口答應，並和醫療團隊一起為米亞披上紙袍，戴上小帽子，一切仿照真正手術時進行，並花了一些時間進行麻醉，最終在米亞的胸腹之間縫合，留下一道細細疤痕，和麥克里身上的疤痕一模一樣。

善舉感動了許多網友的洛奇僅表示，「外科醫生常需要處理超出手術以外的事，包括幫助照顧患者及整個家庭，有時也要顧及曾受過重大手術的兒童可能面對的問題，幫娃娃動手術是件很小的事，卻能讓患者更安慰舒服，也許她現在覺得，自己身邊終於有了一個夥伴，曾經歷與她相同的事而不感到孤單。」

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