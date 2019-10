幫娃娃「動手術」造相同疤痕送小病患　醫暖回：只想幫忙重塑自信

實習記者陳妙津/綜合報導

美國北卡羅萊納州6歲女孩麥克里(Mical Olaiz)從小患有心臟病症,經過3次手術後才得以如常人一般生活,為了讓她能擁有和自己相同經歷的夥伴而不感到孤單,杜克大學醫護團隊幫麥克里的洋娃娃米亞(Mia)進行手術,在相同的位置留下相同疤痕。負責手術的洛奇醫生(Andrew Lodge)表示,幫娃娃手術只是一件小事,但能幫助孩子經歷大手術後,更能接受自己身上的不同之處,重塑自信心。

據ABC11報導,麥克里出生以來便患有左心發育不全綜合症,如果沒有手術,只有幾週能活,所幸經歷3次大手術後,她終於像普通孩子一樣可以盡情生活玩耍,包括和她最愛的洋娃娃米亞一起嬉戲。

5-year-old Mical Olaiz and her doll, Mia, share a special scar on their chest. Duke doctors gave the doll a chest scar so she could look just like Mical. #ABC11 pic.twitter.com/K6dc548ZtP