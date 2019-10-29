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2019金融服務愛心公益嘉年華　新竹場11/2登場

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▲新竹市副市長沈慧虹及吳當傑共同敲下愛心鑼，為嘉年華活動暖身。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長沈慧虹及吳當傑共同敲下愛心鑼，為嘉年華活動暖身。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

由新竹市政府與台灣金融服務業聯合總會聯合主辦的「2019金融服務愛心公益嘉年華」新竹場，將於11月2日（六）在樹林頭公園舉行。今(29)日新竹市副市長沈慧虹協同金融總會秘書長吳當傑出席暖身記者會，邀請市民朋友一起來參加這場結合金融知識宣導和愛心慈善，既可助人又利己的公益活動。

沈慧虹表示，行之有年的「金融服務愛心公益嘉年華」終於來到了新竹，社團法人台灣金融服務業聯合總會舉辦愛心公益嘉年華活動，推廣金融教育，歡迎市民朋友透過活動，獲取更多金融知識，也可以發揮愛心；同時感謝台灣金融服務業聯合總會結合16個金融機構及周邊單位聯合捐贈210萬元，提供給財團法人心路社會福利基金會等7個長年與市府共同照顧弱勢的社福單位，以及新竹市社會救助金專戶，並將園遊券兌換的發票捐贈給財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會，不僅充實政府的社福基金，更是發揮企業社會責任，讓需要幫助的人們可以得到適當的協助，將政府力量、社福團體及企業資源共同撐起愛心平台，讓弱勢民眾們勇敢地站起來。

台灣金融服務業聯合總會吳當傑秘書長致詞時表示，這次「金融服務愛心公益嘉年華」巡迴到新竹市，有著滿滿的感謝，感謝市府團隊的協助、用心及社福單位的愛心，期待竹市的朋友們11月2日能共襄盛舉，不僅可以獲得金融知識，也可以發揮愛心。

今天的記者會，由本市啟能生活照顧中心的大寶貝們太鼓表演揭開序幕，沈慧虹及吳當傑共同敲下愛心鑼，為嘉年華活動暖身，期待本次愛心公益嘉年華活動能夠公益傳愛、幸福滿載，而記者會現場包含受捐贈的多位社福單位理事長、主任及里長們皆到場共襄盛舉。

新竹市政府社會處表示，「2019金融服務愛心公益嘉年華」新竹場將於11月2日上午10時至下午3時，在樹林頭公園登場，現場設有118個攤位，主要分為金融教育專區、愛心公益專區和美食小吃區等3區，並以9至10月份實體發票5張或電子發票3張兌換園遊券，參與體驗集滿3個戳章就可兌換環保餐具組，還可參加超過250個獎項的抽獎活動，結合金融知識宣導和慈善公益，建立市民對金融知識的正確觀念及對弱勢族群的關懷。

社會處呼籲，本次活動還特別針對前200名兌換發票的民眾，提供早鳥禮1份，另外嘉年華會場也安排在地社團精彩表演，歡迎市民朋友呼朋引伴踴躍參加，透過行動表現公益愛心，學習金融知識，讓愛永不間斷。更多活動資訊，可上金融總會網站（www.tfsr.org.tw/）查詢。

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