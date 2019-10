豪宅被燒！加州富人心急「一天灑9.2萬」自聘私人消防員救火

▲今年北加州野火是歷年規模之最。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者陳妙津/綜合報導

美國加州過去一周原本就已經受到南北兩場野火肆虐,28日凌晨又新增一起「蓋蒂大火」(Getty Fire),導致鄰近的高級住宅區岌岌可危,連湖人隊球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)、前州長阿諾(Arnold Schwarzenegger)都被迫撤離。然而也有許多富人比起撤離,更願意花大錢,直接聘僱私人消防公司守衛豪宅。

Fire at MSMU, mandatory evacuation. Walked outside my dorm to my car, saw this, and RAN. #msmu #CaliforniaFires #GettyFire pic.twitter.com/bIhFxqRIxD