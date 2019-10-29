豪宅被燒！加州富人心急「一天灑9.2萬」自聘私人消防員救火

▲今年北加州野火是歷年規模之最。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國加州過去一周原本就已經受到南北兩場野火肆虐，28日凌晨又新增一起「蓋蒂大火」（Getty Fire），導致鄰近的高級住宅區岌岌可危，連湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、前州長阿諾（Arnold Schwarzenegger）都被迫撤離。然而也有許多富人比起撤離，更願意花大錢，直接聘僱私人消防公司守衛豪宅。

Fire at MSMU, mandatory evacuation. Walked outside my dorm to my car, saw this, and RAN. #msmu #CaliforniaFires #GettyFire pic.twitter.com/bIhFxqRIxD — on hiatus - SAFE FROM THE FIRE (@howobnoctis) October 28, 2019

據《紐約時報》報導，加州野火讓該州損失了數千億美元，高風險火災區域的保費直線飆升，越來越多有能力的人比起逃離住家，更期望能守住財產。經營私人消防公司的霍爾特（Don Holter）表示，公司業務大部分來自與聯邦政府簽訂的合約，也是加州五間直接聽命雇主的私人消防公司之一，提供「隨叫隨到」的防野火保護，2018全年待命時間將近90天，每天費用高達3000美元（約新台幣9.2萬元）。他說，「大多數公司不會大張宣傳，都靠口耳相傳，不取決於你的身分提供服務，而是你認識誰。」

▲加州爆發新一起野火「蓋蒂野火」（Getty Fire）。（圖／達志影像／美聯社）



私人消防員實際上並不撲滅野火，而是盡可能通過安裝噴水設備、防火布、防火膠等設施，保護靠近山林的豪宅不被大火吞噬，這種服務在美國從1980年代便已經開始盛行，不過當時主要客戶都是國家森林林務局等政府部門，直到有錢人蓋在山邊的豪宅越來越多，也讓這些公司看到新時代的商機。

▲北加州野火。（圖／達志影像／美聯社）



霍爾特表示，因為氣候變化影響，野火更加危險，政府消防員人手經常不足，以致火勢蔓延，未來希望能看到更多類似公司出現。鄧恩（Chris Dunn）則是另間新興私人消防公司的創辦人，目前正訓練員工撲滅火災，未來還想建立一個有聯邦認證的消防課程，好接收更多生意，「就像聖誕節的零售臨時工一樣，火災季節也需要臨時工。」

▲北加州野火。（圖／路透）



鄰近的豪宅區居民已經預訂鄧恩的私人滅火服務，並計畫花更多錢保護社區。除此之外，也有許多名人雇用私人消防員，例如金.卡戴珊（Kim Kardashian West）便無視撤離命令，直接雇人來保護豪宅，也因此引發批評認為消防私人化損害了民眾的公共權益。

而在Hidden Hills社區緊急指揮中心任職的德蘭德（Steve Freedland）表示，去年有30名居民及私人消防員無視禁令，硬要留在疏散區保護房子。洛杉磯時報批評，私人消防隊雖然守護了居民財產，卻常在火災時忽視應急機構的協調指令，並阻擋疏散工作。

消防隊長麥格拉斯（Brian McGrath）說，私人消防員不聽從指令撤離，讓搜救工作更加困難，雖然目前尚未遇到私人消防員需要被救的情況，但只要有人還在危險區，政府消防員就必須折返將人帶出，這也帶來極大困擾。

野火季節，政府消防隊總疲於奔命，人手不足情況下，常有地區遲遲等不到救援，有越來越多社區考慮租用私人消防服務，盡可能地在大火中自救。

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