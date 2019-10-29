氣喘發作吸藥也沒效　男送醫「無呼吸心跳」靠心臟按壓救回命

▲八里男子氣喘瀕死靠救護員CPR救回一命。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市八里區一名50歲的朱姓男子，今年9月8日清晨在家氣喘發作，自行使用支氣管擴張劑後發覺症狀未有改善，救護員接獲家人報案到場後，發現朱男無法站立、呼吸困難，送醫途中監測到他失去呼吸心跳，車上趕緊實施CPR後送往淡水馬偕醫院，3天後昏迷指數就恢復到滿分，出院後親向救護員致謝「救了我一命」！

八里消防分隊救護員魏士傑當時獲報後趕赴現場，入室查看後發現朱男呼吸急促，協助他使用阻塞性呼吸道用藥仍未見改善，且開始使用輔助肌呼吸、無法站立，立即偕同救護員楊智翔緊急將患者送醫；在送醫途中楊員監測到患者意識改變，失去生命跡象（OHCA），車上立即實施CPR並送往淡水馬偕醫院接手搶救，三天後GCS(格拉斯哥昏迷指數)即恢復到滿分15分，不到半個月後康復出院。

八里消防分隊分隊長林亮宏偕同魏士傑前往探訪朱男，朱男表示非常感謝消防分隊及淡水馬偕醫院極積救回自己性命，回憶當時情形，朱男對於氣喘發作還有印象，但上了救護車後開始沒有意識，醒來時已經是兩天後的事，並發現身上已被插管，感覺好像睡了一覺，後續自己調養約半個月，身體已恢復健康與正常生活，已返回工作崗位。

新北市消防局表示，本市99年至107年間救護出勤件數平均每年約17萬件，為提升本市緊急救護品質，已陸續推動下列措施：成立專責救護隊22隊，且至108年9月本市計有451名高級救護技術員(EMTP)服務民眾，為全國之冠，及已擴增達43部救護車配置遠距醫療儀架設，以提供醫療人員傷病患到院前救護資訊，增加患者存活率，讓危急重症的傷病患在到院前，即可儘早接受正確診斷與授權醫療。

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