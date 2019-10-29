　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

短髮三寶妹「雙手忙著穿內衣」　僅用兩腳開車...全程笑嘻嘻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲
 

實習記者賴韻如／綜合報導

泰國網路近日瘋傳一段影片！一名短髮妹在開車途中，完全沒握著方向盤，雙手顧著「穿內衣」，只用腳來操控煞車和油門，全程似乎還覺得非常有趣，不停的傻笑，讓許多網友都相當傻眼。

據Khaosod報導，這部影片是由網友「โซเชียล ฮันเตอร์」於28日分享至臉書，從影片中可以看到，這名短髮三寶妹邊開車邊忙著穿內衣，在1分多鐘的影片中至少有長達一半的時間都未將雙手放在方向盤上，坐在副駕駛座的友人也在影片中詢問，「為什麼不先把車停下再穿內衣？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／โซเชียล ฮันเตอร์）

▲▼短髮三寶妹只顧著穿內衣。（圖／翻攝自Facebook／โซเชียล ฮันเตอร์）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／โซเชียล ฮันเตอร์）

該名短髮三寶似乎不覺得這個行為非常危險，反而非常有趣又刺激，在影片中笑嘻嘻。影片曝光後立即引發網友撻伐，大家紛紛留言狂罵，「可以沒穿內衣走到車內，不能下車再穿內衣？」、「不顧自己的安全就算了，至少為別人的安全著想」、「停在路邊穿好不用花5秒吧...」、「很明顯就是覺得有趣，真無聊！」、「副駕駛怎麼不勸導，還在拍影片？」

事實上，泰國出現危險駕駛並不少見，2017年曾經有一輛救護車的方向盤脫落，但駕駛卻未停下車處理，在沒有方向盤的情況下操控連接方向盤的一根桿子，繼續行駛於公路中，讓人看了捏一把冷汗。

ET快訊
女童上課被罰「10下伏地挺身」　痛苦做完竟下半身癱瘓
車模大秀核彈級豪乳　「手扯布料」拍照狂露點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她出書抖伊莉莎白二世祕辛　認了先幫女王把鞋穿軟還差點被「解雇」

前男友「去世2年」！她跟朋友回家鄉　竟遇「死人」在餐廳打工

12周嬰兒罹「心臟腫瘤」陷昏迷5天　醒來第一件事…對父親露出燦笑

清純白皙妹穿「超低胸開衩裙」直播！一坐下「三角洲」險露...網全暴動了

加州野火進逼！蓋蒂博物館：藏品「非常安全」不須撤離

14家庭求救！越南「加速釐清39凍屍國籍」　呼籲交出失蹤者照片

16歲少女在IG投票問生死　未來自殺傾向內容都會禁貼

短髮三寶妹「雙手忙著穿內衣」　僅用兩腳開車...全程笑嘻嘻

癌男化療完路邊買刮刮樂　刮一半腿發軟「竟有5個0」幸運神包下醫藥費！

學姊學妹「神撞臉」　自拍留念竟揭兩人驚人身世

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

點名蔡英文、鄭文燦「都白白胖胖」　韓國瑜：為什麼國民黨都黑黑瘦瘦

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

她出書抖伊莉莎白二世祕辛　認了先幫女王把鞋穿軟還差點被「解雇」

前男友「去世2年」！她跟朋友回家鄉　竟遇「死人」在餐廳打工

12周嬰兒罹「心臟腫瘤」陷昏迷5天　醒來第一件事…對父親露出燦笑

清純白皙妹穿「超低胸開衩裙」直播！一坐下「三角洲」險露...網全暴動了

加州野火進逼！蓋蒂博物館：藏品「非常安全」不須撤離

14家庭求救！越南「加速釐清39凍屍國籍」　呼籲交出失蹤者照片

16歲少女在IG投票問生死　未來自殺傾向內容都會禁貼

短髮三寶妹「雙手忙著穿內衣」　僅用兩腳開車...全程笑嘻嘻

癌男化療完路邊買刮刮樂　刮一半腿發軟「竟有5個0」幸運神包下醫藥費！

學姊學妹「神撞臉」　自拍留念竟揭兩人驚人身世

國道警路邊吃宵夜！紅斑馬停一旁怠速「轟轟轟」　住戶崩潰：吵到沒辦法睡

政府投8億元補助大型農機　帶領台灣農業走向智慧自動化

南大公園20年大改造　竹蓮市場菜籃族休憩新據點

她出書抖伊莉莎白二世祕辛　認了先幫女王把鞋穿軟還差點被「解雇」

林口長庚設國內第一個特殊兒童視覺中心　提供就醫需求

「不給糖就搗蛋」　小朋友屏東市公所萬聖節活動…嗨翻天

回國一下飛機就上銬！立領哥變通緝犯　怒譙車商「講跟做都不一樣」

國道遊覽車輪胎高速脱飛　紅斑馬停路肩「屁股遇襲」鈑金脫漆凹陷

宜蘭縣民殷殷期盼鐵路高架案　縣府10年努力於29日露曙光

曾遭指攻擊同性戀　香港建制派議員何君堯榮譽博士被撤銷

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

國際熱門新聞

3歲小弟「30分割包皮手術變4hrs」　爸掀紗布換藥傻眼

22歲逆子揮刀弒母...一旁外婆也慘遭亂拳揍死

26歲媽喝爛醉！8月大女嬰遭友斬首　爸帶兩兒回家崩潰

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

潛水發現泡水車　找到失蹤26年男屍

2正妹掀衣搖乳...遭大聯盟禁觀賽

show girl秀豪乳故意露點...網罵翻

野火燒到家門口　詹皇連夜逃離

日男摔落富士山　直播15秒畫面曝

他80％灼傷被笑殭屍　要募款找回視力

美國眾院外委會火速排審《台北法案》

鴿子中找灰貓　18秒腦筋急轉彎

英貨櫃慘案　法醫5種方式幫找家人

17歲現代睡美人　一口氣睡48天

更多熱門

相關新聞

台東前市長陳建閣涉吸金　招攬泰國投資4億元遭約談

台東前市長陳建閣涉吸金　招攬泰國投資4億元遭約談

在臉書招攬投資泰國不動產的瑞傑國際地產公司，因涉嫌保障投資前2年獲利1成，事後卻有投資人血本無歸，估計有200人受騙，吸金達4億元，台北地檢署29日指揮調查局台北市調處，搜索瑞傑辦公室等14個地點，並約談包過台東市前市長陳建閣在內7名被告到案，全案朝違反《銀行法》方向偵辦。

show girl秀豪乳故意露點...網罵翻

show girl秀豪乳故意露點...網罵翻

菲6.6地震　高中生磚塊砸中奪命

菲6.6地震　高中生磚塊砸中奪命

警破門見「暗黑王心凌」騎在上面

警破門見「暗黑王心凌」騎在上面

22歲逆子揮刀弒母...一旁外婆也慘遭亂拳揍死

22歲逆子揮刀弒母...一旁外婆也慘遭亂拳揍死

關鍵字：

泰國內衣東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

偶像和素人「第一次見面就上床」

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

3歲小弟「30分割包皮手術變4hrs」　爸掀紗布換藥傻眼

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面