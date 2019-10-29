短髮三寶妹「雙手忙著穿內衣」　僅用兩腳開車...全程笑嘻嘻

實習記者賴韻如／綜合報導

泰國網路近日瘋傳一段影片！一名短髮妹在開車途中，完全沒握著方向盤，雙手顧著「穿內衣」，只用腳來操控煞車和油門，全程似乎還覺得非常有趣，不停的傻笑，讓許多網友都相當傻眼。

據Khaosod報導，這部影片是由網友「โซเชียล ฮันเตอร์」於28日分享至臉書，從影片中可以看到，這名短髮三寶妹邊開車邊忙著穿內衣，在1分多鐘的影片中至少有長達一半的時間都未將雙手放在方向盤上，坐在副駕駛座的友人也在影片中詢問，「為什麼不先把車停下再穿內衣？」

▲▼短髮三寶妹只顧著穿內衣。（圖／翻攝自Facebook／โซเชียล ฮันเตอร์）



該名短髮三寶似乎不覺得這個行為非常危險，反而非常有趣又刺激，在影片中笑嘻嘻。影片曝光後立即引發網友撻伐，大家紛紛留言狂罵，「可以沒穿內衣走到車內，不能下車再穿內衣？」、「不顧自己的安全就算了，至少為別人的安全著想」、「停在路邊穿好不用花5秒吧...」、「很明顯就是覺得有趣，真無聊！」、「副駕駛怎麼不勸導，還在拍影片？」

事實上，泰國出現危險駕駛並不少見，2017年曾經有一輛救護車的方向盤脫落，但駕駛卻未停下車處理，在沒有方向盤的情況下操控連接方向盤的一根桿子，繼續行駛於公路中，讓人看了捏一把冷汗。