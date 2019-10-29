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香港經濟「情況非常嚴峻」！林鄭挺警方：壓制暴力才能治本

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▲香港10.1遊行，港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林鄭月娥支持港警依法止暴，圖為香港10.1遊行，港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港特首林鄭月娥29日上午出席行政會議前表示，本周四將會公佈香港第三季度的經濟數據，可能會出現技術性經濟衰退，全年也有可能出現負增長，「情況非常嚴峻。」她表示，港府無論做多少補助措施都是治標的工作，治本的工作一定是盡快壓制暴力，讓香港恢復平靜。

根據《央視新聞》，林鄭月娥說，香港特區政府最近3次的紓緩措施動用超過200億港元，不少是額外撥款，預算案沒有預留，需要財委會批准。

她表示，香港社會恢復工作之後，還有大量重新啟動經濟的工作要做，特區政府已經在這一方面開始部署，在社會恢復平靜之後，繼續努力在經濟各個範疇做工作，包括海外工作，與大陸的聯繫，或者其他方面，這些都需要社會的支持。

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

香港政府新聞網29日指出，林鄭月娥說，過去4個多月，示威者隨意找藉口使用暴力，暴力程度更不斷升級，警隊在執法過程中長時間承受挑戰和壓力。她指出，現在大部分警務人員每日值班十多個小時，社會應知道警員長期受壓，自己必須支持警隊依法止暴。

林鄭月娥又表示，政府與社會的對話有不同形式，有些是公開對話，有些是小組形式的深度對話，但沒有與暴力衝擊社會、破壞社會安寧的示威者作深度對話。

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