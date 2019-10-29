蔡英文長照預算50億暴增400億　照顧長輩增加破百項服務

▲總統蔡英文與老人共餐。（圖／蔡英文競選辦公室提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文29日在桃園市長鄭文燦陪同下，前往關懷據點與長輩共進用餐。她也利用這個機會表示，政府在長照預算上，從全年原本50億元，到明年將增加至400億，希望能把長輩照顧到最好。

蔡英文表示， 剛上任時，長照預算全年僅50億，但上任以來政府每年增加長照預算，明年將增加至400億，因為政府希望把長輩照顧到最好，這是台灣社會應該要做的事。

蔡英文指出，執政後長照服務項目已經增加到上百項，長照專線「1966」，撥打就會有專人協助評估跟提供服務。民眾只需要負擔服務費用約15%，其他由政府支付，若是中低收入戶則無須支付，就是希望老人家就近在社區跟家中得到照顧。

另外，讓社區有據點作為長輩用餐、聚會、學習新知的場所，或是請長照服務員協助，提供長者在家洗澡、換藥、協助就醫的服務，讓年輕人無須擔心長輩沒人照顧。

蔡英文說，有人說應該要向民眾收取長照保險費，但目前為止，政府仍由國家預算跟稅收來支付長照費用。此外，有些長輩需要住進24小時的長照機構接受照顧，這樣的經費龐大、負擔辛苦，所以政府不僅補助照顧機構，也補助住在照顧機構的長者，只要符合條件，每年可以補助最高6萬元。

此外，針對社區中的長照服務員，亦提供相關鼓勵政策，薪資最低從3.2萬元起跳。蔡英文表示，同時也提供彈性時間服務的長照服務人員，按小時計算薪資，而接下來，政府要讓各行政區都有一家住宿型照顧機構，這樣就能縮短子女探望住宿長輩的距離。

蔡英文最後強調，長照政策在台灣早就該做，但一直被延遲的政策，所以他在2016年執政後就立即著手規劃，讓政府全面性照顧長者，無論在家中、社區或機構的養老需求都能被滿足。

她說，長照政策加上全民健康保險，用最完整的制度照顧人民，對台灣民眾而言，也是受政府照顧最有感的地方。健康照顧、醫療照顧本是政府該替人民做，也是台灣做得比他國好的地方，今天特別向大家說明政府的長照規劃，下個階段政府會做的更多、更好，希望大家都能繼續支持。