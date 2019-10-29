Alphabet鉅資投入雲端事業　Ｑ3獲利年減23%

▲Google母公司Alphabet，第三季營收成長，獲利卻下滑。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

Google母公司Alphabet昨（28）日發布2019年第三季財報，營收年增20%至404.99億美元，淨收入為70.7億美元，下滑23%。營收成長，獲利卻下滑的主因與該公司在改進數據中心方面所耗費的鉅額投資有關。Alphabet周一盤後股價一度下跌4%，隨後跌幅收斂至1%左右。

Google仍是Alphabet主要的營收來源，Q3貢獻了403.44億美元營收，其中有339.16億美元屬於廣告收入，而包括Pixel手機等硬體設備銷售在內的其他營收則達64.28億美元。此外，包含Waymo等Google以外子公司的新創事業類別 「其他賭注」（Other Bets）在Q3創下1.55億美元營收，年增6.2%，不過虧損則較去年同期的7.27億美元擴大至9.41美元。

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至於獲利下滑的主因，日本NHK報導指出，與數據中心改進的相關成本有關。事實上，Alphabet近來與其他IT公司在雲端與其他服務領域中競爭相當激烈。Alphabet的各項成本都高於去年同期，根據財報顯示，該公司第三季的營業成本較去年同期增加25%至313.22億美元。

執行長皮查伊（Sundar Pichai）透過財報新聞稿表示，他對第三季在各個領域取得的進展感到非常滿意，「從我們最近在搜尋及量子運算方面的進步，到我們在行動搜尋、Youtube及雲端技術推動下的強勁收入增長，我們在第三季度所取得的全面進展令我感到非常高興。我們致力於為使用者和合作夥伴提供最有用的服務，並且我們看到了很多未來成長的契機。」

Alphabet及Google財務長波拉特（Ruth Porat）指出，該公司將繼續在人才和基礎設施方面進行深思熟慮的投資以支持發展，尤其是在雲端和機器學習等較新領域。

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