Panasonic推「小空間家電」　平價微波爐、電烤箱1390元起

▲Panasonic秋冬推新款小家庭使用的小尺寸家電。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

日系家電品牌Panasonic今（10／29）在台舉辦秋季新品發表會，推出新款生活小家電包括微波爐、電烤箱與電鍋等產品，其中看準台灣市場「小家庭」的趨勢，部分家電推出1至2人的小尺寸容量，不但不佔空間，且強調細部設計更加升級，價格也相當親民。

Panasonic公布今年秋冬新上市相關家電，領域涵蓋空調、洗衣機、電冰箱等大家電、還有生活家電與美容家電等，除了外觀設計更美型，也主打特定領域與機能性使用者，生活小家電主打小尺寸微波爐，以往內部空間為23至25公升的規格，今年秋冬更推出20公升的小容量，寬度僅44公分，更容易收納在廚房使用，11月上市售價3,790元。

▲電烤箱有雙層玻璃，內部也有2層烘烤設計。

此外在電烤爐方面，也推出9公升的迷你容量，雖然使用空間小，但仍有2層烤架設計，且在烤箱門上設計雙層玻璃，有效隔絕熱氣散出，在2人家庭或獨身使用者的應用上面都很足夠，預計11月上市，售價1,390元。

而今年春季新推出的4人份IH電子鍋，外觀已縮小尺寸受到不少民眾歡迎，今秋冬再推出內部升級版，強化並達到政府標準節能第5級，預計11月上市，售價5,490元。

▲電子鍋也主打小尺寸美型。