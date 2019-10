男童玩耍一半跌落30m廢井　500人救他…82hrs搜救撈出腐爛屍體

▲男童命喪井中。(圖/翻攝自推特சூர்யா ஐ)

記者丁維瑀/綜合報導

印度南部2歲男童威爾森(Sujith Wilson)25日跟朋友玩耍時,不慎跌入廢棄的井中,經過長達82小時的搜救行動,當地官員29日表示發現他已死亡,屍體嚴重腐爛。這起事件也引發民眾呼籲,應確保井的入口為封閉狀態,且政府也必須替救援行動制定更有效率的規定。

《英國廣播公司》(BBC)報導,威爾森當時正跟好友遊玩,意外摔落一座井中,最初他先是受困10公尺深的地方,後來卡在約30公尺深的位置。印度南部坦米爾納德邦(Tamil Nadu)官員22日早些時刻遺憾表示,歷經持續4天、82小時的搜救行動,發現男童屍體已腐爛。

官員說明,他們使用特殊設備抬出井中的屍體,醫師團隊花費45分鐘確認他已死亡,接著交出一份特別報告。男童的屍體被送往醫院進行檢驗,接著再交到他的父母手中,這家人上午將孩子下葬。

試著救出男童的人員包括消防員、搜救人員等,他們還使用德國製造的鑽孔機與氧氣供應設備,然而受到雨水以及岩石情況影響,速度因此慢了下來。CNN指出,超過500人參與救援任務。

印度民眾原本於周末慶祝排燈節(Diwali holiday),男童跌落井中的消息則立刻在社群媒體引起關注,人們紛紛在當地寺廟、清真寺與教堂祈禱威爾森能夠平安回家。印度總理莫迪(Narendra Modi)也在推特表達他的憂心。

I’m sorry to hear about the passing of baby Sujith. My condolences to his grieving parents and his family.



#RIPSujith