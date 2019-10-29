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男童玩耍一半跌落30m廢井　500人救他…82hrs搜救撈出腐爛屍體

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▲▼印度男童威爾森（Sujith Wilson）跌入井中死亡。（圖／翻攝自推特சூர்யா ஐ）

▲男童命喪井中。（圖／翻攝自推特சூர்யா ஐ）

記者丁維瑀／綜合報導

印度南部2歲男童威爾森（Sujith Wilson）25日跟朋友玩耍時，不慎跌入廢棄的井中，經過長達82小時的搜救行動，當地官員29日表示發現他已死亡，屍體嚴重腐爛。這起事件也引發民眾呼籲，應確保井的入口為封閉狀態，且政府也必須替救援行動制定更有效率的規定。

《英國廣播公司》（BBC）報導，威爾森當時正跟好友遊玩，意外摔落一座井中，最初他先是受困10公尺深的地方，後來卡在約30公尺深的位置。印度南部坦米爾納德邦（Tamil Nadu）官員22日早些時刻遺憾表示，歷經持續4天、82小時的搜救行動，發現男童屍體已腐爛。

官員說明，他們使用特殊設備抬出井中的屍體，醫師團隊花費45分鐘確認他已死亡，接著交出一份特別報告。男童的屍體被送往醫院進行檢驗，接著再交到他的父母手中，這家人上午將孩子下葬。

試著救出男童的人員包括消防員、搜救人員等，他們還使用德國製造的鑽孔機與氧氣供應設備，然而受到雨水以及岩石情況影響，速度因此慢了下來。CNN指出，超過500人參與救援任務。

印度民眾原本於周末慶祝排燈節（Diwali holiday），男童跌落井中的消息則立刻在社群媒體引起關注，人們紛紛在當地寺廟、清真寺與教堂祈禱威爾森能夠平安回家。印度總理莫迪（Narendra Modi）也在推特表達他的憂心。

男孩死訊宣布後，主要反對黨國大黨黨主席甘地（Rahul Gandhi）致哀。其他民眾則開始關注政府政策，認為當局應確認井口的狀態，另外也要制定更有效率的救援流程。

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