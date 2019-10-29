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「毛茸茸小白鼻」喪命！獅山古道2週驚見10多隻倒地橫屍　胸部多有穿刺傷

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▲▼新竹鼬獾大量死亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹發生鼬獾大量死亡事件，防疫人員獲報後赴現場查訪。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹縣峨眉鄉近來發生大量鼬獾死亡事件！相關單位獲報後，趕緊派員到現場訪查，並採樣送驗，經檢驗發現，鼬獾的死因並非感染狂犬病，而是身上多處穿刺傷口所致，研判應是動物攻擊咬傷。

新竹縣峨眉鄉獅山古道近半月內出現10多隻死亡鼬獾。新竹縣家畜疾病防治所獲報後，25日立即派員到現場訪查，並將死亡鼬獾樣本送交國立中興大學獸醫學院檢驗。檢驗結果證實，死亡鼬獾並無感染狂犬病情形。

請繼續往下閱讀...

家畜所進一步檢剖以釐清鼬獾死因，發現死亡鼬獾胸部多數有穿刺傷口，導致氣胸及內臟大量出血致死，推測出現穿刺傷口原因可能是動物攻擊咬傷所致。

家畜所呼籲，若發現死亡或行為異常之野生動物，請立即通報所在地動物防疫機關處置送驗，並切記「二不一要」原則，不接觸及捕捉野生動物、不棄養家中寵物、要每年帶家中犬貓施打狂犬病疫苗。另外，針對這起事件，因可能涉及違反野生動物保護法，家畜所已將相關事證送森林警察及有關機關查辦中。

▲▼新竹鼬獾大量死亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

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