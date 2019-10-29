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興大生「剛考到證照」遭白賓士撞死！媽媽哭到癱軟　爸忍淚：大好前程都毀了

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▲▼ 興大生「剛考到證照」遭白賓士撞死！媽媽哭到癱軟　爸忍淚：大好前程都毀了 。（圖／東森新聞）

▲爸忍淚感嘆，兒子大好前程都毀了 。（圖／東森新聞，下同）

記者林昱萱／台中報導

台中市大里區29日凌晨發生一起嚴重車禍，事發當時一名中興大學的男學生，與一台白色賓士發生碰撞，送醫後仍不幸身亡，而該名肇事駕駛竟然當場逃逸。事實上，該名男大生才剛剛考取財經相關證照，沒想到卻傳出此憾事，讓父母都相當難以接受，並直說「希望法院可以給肇事者教訓」。

▲▼興大生遭賓士撞死。（圖／東森新聞提供）

這起事件發生在29日清晨，當時男大生和同學到另名同學家打電動，沒想到卻在返回宿舍的途中發生車禍，當時他騎車行經大里區永隆路、東明路口時，與一輛賓士發生碰撞經送醫搶救後仍是傷重不治，而誇張的是，賓士車駕駛下車看到大學生被撞倒地，竟然害怕的徒步逃逸。

▲▼ 興大生「剛考到證照」遭白賓士撞死！媽媽哭到癱軟　爸忍淚：大好前程都毀了 。（圖／東森新聞）

對此，男大生的父母聽到噩耗後，難過地數度淚崩，他的爸爸也表示，「兒子在家中排行老二，當時就有告訴他台中治安不太好，太晚就盡量不要出來」，而他也氣得感嘆，兒子的大好前程就這樣被一個毒蟲毀了。

此外，21歲白色賓士車主接獲警方通知到場，大聲喊冤。他向警方供稱，車子不是他開的，因為他半夜跟朋友去KTV飲酒，喝醉請朋友代為將車子開回，他自己則是搭乘友人車子回家。對於車主說法，警方仍在查證當中。

▲▼驚悚畫面曝光！興大學生遇肇逃亡 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲興大學生遭撞飛身亡 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼ 興大生「剛考到證照」遭白賓士撞死！媽媽哭到癱軟　爸忍淚：大好前程都毀了 。（圖／東森新聞）

▲白車駕駛喊冤。（圖／東森新聞）

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