選區議員資格不符是「北京硬命令」　黃之鋒：激發更多港人抗爭

▲黃之鋒被裁定不符參選資格。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

記者曾俊豪／綜合報導

香港眾志秘書長黃之鋒今（29日）下午召開記者會，回應參選區議員被裁定資格不符。他指出，自己已經多次強調，不曾主動提倡、爭取港獨做作為前途自決的選項，不過選舉主任仍多番曲解自己的政治主張，質疑「今次是北京的硬命令、政治任務。」

黃之鋒上午收到裁定通知書，便在臉書上預告要在下午1時30分召開記者會。隨後，署理南區選舉主任蔡亮回應，黃之鋒雖然沒有在參選表格指明與香港眾志的政治聯繫，但他是創黨成員，而且黃之鋒在2016年時曾發布一篇文章，表示眾志的立場一直都認為「香港獨立是香港入自決前途的選項」，讓外界相信，黃之鋒既然擔任黨的要職，其立場亦是如此。

綜合港媒報導，針對蔡亮的回應內容，黃之鋒受訪時提到，選舉主任多番推測自己的意思，就像是有人用讀心術方式DQ（指：資格不符）他，並認為政府想殺一儆百，同時說明高度自治、公平競爭、公務員政治中立等已經名存實亡，只會激發更多港人投入抗爭。

黃之鋒還向海怡西選區的選民致歉，表示未能按照計畫參選，為選民服務，目前未知政府是否有意剝奪終身參選權，不過自己不會卻步，一切國際社會都會看在眼內。