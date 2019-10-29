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分居4年妻生子報戶口　「乾哥」陪產簽名涉通姦…孩子早夭無法比對DNA

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▲簡姓人妻去年三度帶小王回家嘿咻，老公發現後怒告妻子通姦罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲施男控告分居多年的妻子和乾哥哥通姦，還剩下孩子報戶口從母姓。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北施姓男子指控，分居4年的妻子竟突然生下孩子，還去報戶口從母姓，施男懷疑在生產同意書上簽名的曾姓男子就是小王，涉嫌妨害家庭等罪，施妻堅稱曾男是很熟很熟的乾哥哥，絕無姦情，因為孩子出生滿月不久就夭折，沒有檢體可供比對，台北地檢署陸續處分不起訴施妻和曾男，不過施妻另涉偽造文書要賠施男15萬元。

據了解，施男和妻子婚後育有一子，但多年前就因故失和分居，2018年間，施男突然發現戶籍內多了1個剛出生的兒子，還經過「父母約定同意」，讓孩子從母姓，施男不甘心戴綠帽，控告妻子涉嫌與人通姦，還偽造他同意從母姓的文書。

檢方調查，原來施妻是在2017年初，在台北市某婦幼診所產下男嬰，當時的分娩手術、出院手術上，都有曾姓男子簽名，施妻原先矢口否認犯行，強調和施男分居後，仍偶而會見面行房，孩子就是施男的，且當初講好，第2個孩子要從母姓，生產時因找不到施男，才由一直住在娘家的乾哥哥曾姓男子到診所代為簽名。

▲早夭是新生兒死亡的一大主因。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲施妻生下的孩子報完戶口、剛滿月沒多久就不幸夭折。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

檢察官為求慎重，希望找孩子來做DNA比對，赫然發現孩子因為先天性疾病，滿月後不久夭折，經函詢醫院，連胎盤也早已依規定銷毀，在缺乏檢體比對下，無證據證明施妻與他人發生性關係，因此僅起訴施妻涉嫌偽造文書，高院日前已判施妻緩刑2年，條件是必須賠償施男15萬元。

至於曾姓男子因傳拘不到，日前才被通緝到案，他也矢口否認與施妻有染，辯稱僅是幫忙簽名，讓施妻可以安然產下孩子，檢察官考量診所相關文件上，曾男確實僅有簽名，沒有另外填寫自己與施妻的親屬關係，因此29日以罪嫌不足等理由，處分不起訴曾男。

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