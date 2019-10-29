聽到妻喊「快進來」及啪啪聲　綠帽夫沒拍到關鍵畫面抓姦失敗

▲聽到妻高喊「快進來」及啪啪聲，男子破門捉姦沒拍到妻子與小王性交畫面仍沒輒！（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭游姓男子與友人至妻子住處破門抓姦，友人作證破門前有聽到女方高喊「快進來」，及喘息聲、床鋪撞擊聲。宜蘭檢方偵結，縱使游妻與小王裸體共處一室有違男女正常友誼，但游男未拍攝妻子與小王做愛當時畫面，及無法提出能證明有做愛的保險套及染有DNA的擦拭衛生紙，不構成通姦罪，全案不起訴。

不起訴書指出，游男子早懷疑裴姓妻子出軌，2019年3月底，與社區住戶施姓男子到裴女宜蘭市住處捉姦，施男作證，破門前，聽到裴女高喊「快進來」，房內也傳出喘息聲及撞擊聲，破門後看到一絲不掛的裴女與簡姓男子是已分開，未看到有性器接合。

挨告通姦的裴女辯稱，是她請簡男到住處喝酒，並打算以5千元代價，要與簡性交易，另，她為誘使簡答應，才隱瞞已婚身分，是與簡脫去衣物撫摸身體，準備性交前就被破門。

檢方勘驗游男提供相關影帶，僅拍到簡男在門邊試圖關門、阻擋拍攝，以及裴女蹲在床邊遮住身體，並與游男爭吵的畫面，游男未拍攝到兩人正在發生性交的畫面，且游男無法提供保險套及染有DNA的衛生紙來證明、簡倆人有染，全案不起訴處分。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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