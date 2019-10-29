測繪精英聚嘉藥競賽　125人施展技能放異彩

▲嘉南藥理大學，與內政部地政司及台南高工土木建築群科中心，共同辦理全國高中職土木與建築群「第9屆測繪技能競賽」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學，與內政部地政司及台南高工土木建築群科中心，共同辦理全國高中職土木與建築群「第9屆測繪技能競賽」，為表示對全國高工職相關科系學生測繪技術應用能力提升的重視，內政部地政司技正邵泰璋、嘉藥校長陳鴻助及台南高工校長王榮發皆到場參加開幕式。

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測繪技能競賽目的在於希望提早養成高中職學生在地籍測繪上的基本涵養，以滿足未來相關職場能力乃至於國家業務的需求，並藉由競賽達到增強實務技能及觀摩，建立土木與建築群科學校的測繪技術交流園地。本屆比賽共有全國28所高中職校隊伍參賽，參加人數總人數達125人之多。

測繪技能競賽可謂是全國工科技能競賽的熱身前哨站，每年的賽事幾乎吸引所有土木建築群科的學校參加，規模可媲美教育部舉辦之全國工科技能競賽，今年參賽隊伍中，全台地理位置最高的仁愛高農，最北的瑞芳高工和羅東高工，東半部偏遠的關山工商，都翻山越嶺來參加，可見測繪技能競賽的重要性，參賽隊伍皆卯足全力，展現所學，歷經龍爭虎鬥後，前五名依序為嶺東高中建築科、二林工商建築科、虎尾農工建築科、嘉義高工建築科、台南高工土木科。

今年已經是嘉藥第9次辦理「測繪技能競賽」，主要由嘉藥環境永續學院應用空間資訊系林宏麟與林宗毅教授統籌策劃，近年來內政部地政司對於地籍測繪相關格外重視，因此內政部地政司對於嘉藥及兩位教授長年持續的投入相當感謝，也肯定對其培育測繪優秀英才功不可沒。

嘉藥校長陳鴻助也到場勉勵參賽選手，尤其對遠道而來的帶隊老師們致意，陳校長指出，測繪技能競賽是第一個教育部自主性群科活動，歷經九年的經營，獲得教育部、內政部及各個學校的認同，如今「測繪技能競賽」已然成為全國工科技能競賽的年度盛事，嘉藥對於能長期投入這樣有意義的活動，備感欣慰與榮耀。