新手上路怕A到！　天才駕駛自製「低配版防撞裝置」　路人一看立刻閃開

▲左後方的紙箱看起來已經A到了，似乎快脫落。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

不少剛考到駕照的新手開車時，最怕不小心轉彎或停車時刮到愛車，台中一名網友今天中午在停紅綠燈時，無意間看見從左方轉彎過來的汽車長得不太一樣，表面似乎加裝了好幾個突起物，定睛一看才發現，原來是車尾、車頭、車身竟然綁了好幾個紙箱，根本就是新手駕駛最低成本的防撞裝置。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，這台一看就知道是新手上路，不是對方開車技術不好，而是車身多出了好幾個「防撞箱」，駕駛分別在車子前中後容易碰撞或刮到的地方綁上紙箱，如此一來才能放心開上路，不用擔心自己沒抓好距離，轉個彎或倒個車就把愛車給刮花。

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▲新手上路最怕停車時刮到自己或他人的車。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



這名駕駛異想天開的舉動引起路人注意，車子被他改裝得宛如變形金剛，但其實防撞效果根本是零，頂多能避免輕微的刮傷。其他網友也笑說，「乾脆綁消坡塊啦」、「客家防撞系統」、「我回家也要綁保麗龍加尖叫雞」、「我怎麼覺得這是在幫車子過萬聖節」、「環保人士啦」、「這樣倒車還是會A到，還是後面的已經掉了…不過在路上看到這台，大部份人應該會閃得遠遠的。」

剛開始學開車最怕的就是停車時A到，《ETtoday新聞雲》過去曾報導新手上路停車時的5大心法，一是評估停車格大小，保持與旁車適當距離；二是倒車看到鄰車B柱時，方向盤向右打到底繼續退；三是左後輪碰到停車格外側邊線，方向盤向左打到底繼續退；四是後視鏡看到後方車輛車牌時，方向盤回正繼續退；五則是預留前後距離方便前後車進出。只要掌握以上5大原則，就不用再像原PO遇到的駕駛一樣費盡心思來防刮。

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