快訊／民進黨多數優勢　立法院表決通過5中選會委員提名案

▲立法院會行使中選會委員同意權投票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院29日舉行中選會委員提名投票，在民進黨團多數優勢下，表決通過邱昌嶽、黃秀端、陳月端、林超琦、蒙志成等5名人事案，任期將自11月4日至2023年11月3日止。

根據中選會組織法規定，中選會置委員9至11人，1人為主委、1人為副主委，由行政院長提名，立法院同意任命，任期4年得連任一次，具同一黨籍者不得超過全體1/3，除主委和副主委外其他為無給職。

行政院8月提名東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦及成功大學政治學系副教授蒙志成等5人為中選會委員，函送立法院審查。10月14日由內政、司法委員會聯席審查後，最終無異議通過此項人事同意權案，29日院會表決通過。

其中，包括曾任公督盟理事長、民進黨廉政委員黃秀端，以及現任內政部次長邱昌嶽遭質疑親綠色彩太濃厚。邱昌嶽當時受訪時澄清，他們是公務人員、事務官，本來就是要行政中立，沒有所謂色彩問題，且內政部常務次長擔任中選會委員是有先例的，直呼媒體的解讀有點太過份；黃秀端也強調，除了擔任民進黨廉政委員，前台北市長郝龍斌任內，她也曾出任廉政委員一職，且沒有民進黨籍。