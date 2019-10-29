遭評浪費電「氣爆案騙災民」陳菊怒告　謝寒冰：中華民國給她這樣玩的嗎？

記者羅志華／台北報導

總統府秘書長陳菊不滿這陣子以來，各方對她在擔任高雄市長期間作為（尤其是氣爆案）的評論已損及名譽，陸續向名嘴、政治人物、民眾提出告訴，其中國民黨立委費鴻泰，已於9月10日獲判無罪；陳菊另因不滿名嘴謝寒冰於節目上，稱高市府在氣爆案中「騙」災民，又質疑陳菊官邸於2009年，有2個月電費超過12萬元是「亂花錢」，對他提告。北院10月29日開庭，謝寒冰否認犯罪，並痛批陳菊「藉濫訴限制大眾對她的評論，根本是開了民主社會的倒車」，全案將於12月5日宣判。

▲名嘴謝寒冰評論陳菊浪費電、氣爆案騙災民，挨告妨害名譽，他10/29出庭痛批，「陳菊因選舉快到了，以濫訴打壓評論，中華民國是這樣給她玩的嗎！？」。（圖／記者羅志華攝）

陳菊委任律師於庭上表示，謝寒冰明知陳菊官邸是因電器老舊，造成電費過高，卻在節目上說得像是陳菊很浪費，企圖營造陳菊「電是公家的，隨便浪費都可以」的不良形象，且陳菊官邸僅有1次電費達12萬，其餘月份都僅5、6萬左右，謝寒冰卻在節目上說「每2個月」電費達12萬，是刻意誤導大眾。

氣爆案部分，陳菊律師認為，謝寒冰身為評論員、記者，應有能力去查證高雄市政府為何讓災民找律師代位求償，其中訴訟費用按件計酬，是為了讓災民快速進入狀況，也不是甚麼弊端；律師表示，陳菊最在意的就是謝寒冰明知真相，卻刻意迴避，說出妨害陳菊名譽的論述、誤導社會，有實質惡意，請法官依法判決。

但謝寒冰主張，他說陳菊官邸電費「每2個月」12萬是順口說出，且後來也補充之後的電費在5、6萬左右，若他真想營造陳菊浪費電的形象，大可不必做後續說明；至於氣爆案部分，他最不滿的就是，高市府沒向災民揭露「高市府也是被告」的事實，且也沒跟災民說清楚代位求償與國賠間的問題，導致後續產生糾紛，他更回嗆陳菊律師，「說我有實質惡意，都是你們的幻想，有這種幻想，我也沒辦法」。

謝寒冰於庭外受訪再痛批，「陳菊身為總統府秘書長、前高雄市長，應受大眾公評，現在因選舉到了，她開始一連串濫訴，不知道讓多少人跑法院，結果判不起訴，為了他們一黨的利益，有必要這樣玩嗎？中華民國是給她這樣玩的嗎？」、「台灣的政治人物如果都像陳菊這樣，那台灣的未來一定會沉淪！」。全案將於12月5日宣判。

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