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影／觀音下凡的真相！　同志遊行「仙界三人組」完整影片曝光

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▲▼ 仙界三人組 。（圖／「黑貓柴犬堂提供）

▲仙界三人組。（圖／「黑貓柴犬堂」提供）

記者崔至雲／台北報導

第17屆台灣同志遊行上週日告一段落，當天20萬人上街，創下新紀錄。期間處處可見創意裝扮，但就以「仙界三人組」最為吸睛，一行人造型華麗獨特，加上腳踩「蓮花座」，讓不少民眾大讚「太有才」。事後三人將完整影片曝光在社群媒體上，並搞笑指出，遊行當天「沒遇到我們的可以來看看影片我們三尊到底在幹嘛啦」句尾還加上「合掌請託」，相當符合角色定位。

請繼續往下閱讀...

「仙界三人組」今（29日）日在臉書上公布完整影片，三人角色分別為「觀世音」、「幸福仙女」以及「塞子大賢人」，三人各腳踏蓮花與七彩祥雲，以「飄移」的姿態行走人間。他們絢麗絕倫的設計與獨特巧妙的創意，讓在場的路人紛紛駐足拍攝、驚嘆連連。

▲▼ 仙界三人組 。（圖／「黑貓柴犬堂提供）

▲▼路人與仙界三人組合照。（圖／「黑貓柴犬堂」提供）

▲▼ 仙界三人組 。（圖／「黑貓柴犬堂提供）

觀音扮演者、企劃人江明展接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，他們每年都會參加同志遊行，但去年只有設定2個清朝角色，但今年剛好有兩個朋友加入，因此往三人組方向規劃。

江明展說，今年會設計「仙界三人組」，其實是因為，觀音得道前是男生，但得道後為傳法因故而有不同化身相，最常被後世流傳的則是慈悲女相，因此他們認為「觀音也算是很早的性別多元議題概念呢」。

▲▼ 仙界三人組 。（圖／「黑貓柴犬堂提供）

▲仙界三人組 。（圖／「黑貓柴犬堂」提供）

完整影片PO出後，不少網友大讚，並希望他們可以參加全台的同志遊行，也有網友說他們的裝扮是「最佳造型」、「這真的是這次Top1第一名的企劃」、「我感受到仙氣」、「我看到有人拜拜真的笑到不行欸哈哈哈」和「我也要玩那個蓮花座啦」等等。

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