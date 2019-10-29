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男2度變裝闖雜貨店！下秒掏棒對店員「啪啪啪」　她嚇到躲進倉庫顫抖報警

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記者陳雕文、陳韻如／新北報導

新北市永和28日下午發生一起搶案，一名男子手持電擊棒闖入永和智光街上一家雜貨店，隨後打開電擊棒發出「啪啪啪」的聲響，讓女店員嚇得躲進倉庫內，而男子見狀直接進入櫃台搶走所有現金，以及電話卡100張，共得手12萬9300元。警方獲報後介入調查，發現男子相當狡猾，沿途還變裝2次，企圖掩人耳目，但仍被警方循線逮捕，目前被依恐嚇取財罪送辦。

▲▼男子2度變裝搶劫。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲男子2度變裝企圖掩人耳目後到雜貨店搶劫，但仍逃不出警方法眼，當天就遭到逮捕。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方表示，28日下午接獲雜貨店店員通報，稱遭到搶劫，警方隨即趕抵現場，並調閱沿途監視器，發現男子相當狡猾，沿途變裝了2次後，跳上計程車揚長而去，最後在中和一處公園下車後逃逸。

▲▼男子2度變裝搶劫。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲男子2度變裝企圖掩人耳目後到雜貨店搶劫，但仍逃不出警方法眼，當天就遭到逮捕。（圖／記者陳雕文翻攝）

然而，永和分局警方還發現，男子在搭乘計程車前往中和途中曾遭到中和安平所警方盤查，遂立刻用M-police查詢紀錄，在確認搶匪身分為54歲的許姓男子後，隨即派員前往許男家中埋伏，並趁著許男現身返家時，當場將他逮捕，及查扣9萬5千元現金，但另外100張電話卡則以遭到隨手丟棄。經初步了解，許男因缺錢花用，才鋌而走險犯下搶案，全案訊後則依恐嚇取財罪移送法辦。

▲▼男子2度變裝搶劫。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方將男子逮捕後，也查扣所搶走的9萬5千元現金。（圖／記者陳雕文翻攝）

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