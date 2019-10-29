國道警路邊吃宵夜！紅斑馬停一旁怠速「轟轟轟」　住戶崩潰：吵到沒辦法睡

記者陳韻如／台南報導

台南國道員警被控訴，半夜到小吃店用完餐後，把警車停在原地怠速，引擎轟轟作響，吵得附近居民無法入睡，氣得投訴。然而，國道警方事後表示，由於影片只有短短幾秒，無法就此判定有無怠速的情況。

▲國道警深夜將車停路邊，引擎怠速聲吵得附近居民無法入睡，氣得投訴。（圖／翻攝東森新聞）

一名家住在台南仁德交流道下一間小吃店附近的男子表示，凌晨3點多2名國道員警到小吃店用餐，吃完之後上車發動引擎，但卻遲遲未開走，停留在原地將近20分鐘，而汽車疑似是柴油車，引擎怠速聲音轟轟作響，在寧靜的暗夜中更是顯得響亮，且國道員警幾乎天天報到，吵得附近居民根本無法入睡。

▲國道警深夜將車停路邊，引擎怠速聲吵得附近居民無法入睡，氣得投訴。（圖／翻攝東森新聞）

然而，針對此投訴案件，國道警方查證，該輛被檢舉車輛是汽油車，應是半夜太安靜，才讓人誤認是柴油車。此外，民眾所拍下的影片只有短短幾秒，無法因此判定員警有怠速情況，再者，雖然環保署規定，只要怠速超過3分鐘就必須開罰，但公務車值勤並不受限，若要判定該國道員警是否違規，民眾必須再提供更明確的證據。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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