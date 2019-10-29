▲新制勞退截至8月底大賺1876億元，勞工明年有望拿到大紅包。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

攸關個人投資專戶收益分配的新制勞退基金，截至8月底收益數達1876億元，收益率為8.2%；如果勞工帳戶金額愈多，獲分配收益也會愈多。舉例來說，有些勞工將勞退舊制結清退休金移入新制退休個人專戶致專戶累積金額達千萬元，若以勞退新制今年前八月收益率達8.2%，估計可分紅達82萬元。

據了解，新制勞退基金會在每年3月分配前一年度收益數。但根據勞動部基金運用局公布的最新數據顯示，截至今年8月底新制勞退基金已大賺1876億元，收益率為8.2%，創下歷年同期新高。

請繼續往下閱讀...

對於，今年新制勞退基金可以大賺，勞動基金運用局解釋，由於美國在8月初宣布9月開始將對部分中國大陸輸美商品調高關稅，並威脅擴大加徵，致使中美貿易戰升溫，這也掀起人民幣的重貶，導致衝擊全球金融市場投資信心，而歐洲則是受到製造業景氣放緩及全球貿易紛爭影響，經濟表現也顯得疲弱，在加上亞洲各國在面對全球貿易嚴峻情勢下，使得8月股市方面不論是MSCI全球股票、亞太股票、新興市場股票皆呈現下跌態勢。

而在面對全球金融市場風險升溫，勞動基金運用局說，已採取股票、債券及另類資產等多元分散資產配置策略，因此8月份的整體基金收益較7月份微幅增長了77億5千萬。累計至今年8月底，整體勞動基金評價後收益數為3322億元，收益率為8.38%。