狠心後母專虐前妻子女　她虐死4歲幼子、燙傷5歲幼女

▲台北市劉姓女子專虐前妻所生子女。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市劉姓婦人2016年間，虐待同居男友前妻所生的4歲兒子與5歲女兒，不僅以刷子毆打男童，還推打男童倒地，造成男童顱內出血不治，這部分一二審均將她重判12年半。此外，她虐打女童部分，一審判刑2年8月。高院二審29日再度開庭，她不僅不認罪，還辯稱女童身上的傷是她自己造成。

劉女（32歲）與大他5歲的同居男友住在陽明山偏僻山區的鐵皮屋，靠著男友3萬元月薪與每月3萬6千元的低收入戶補助維生。案發時，男友與前妻生有5歲女兒、4歲兒子，劉女與男友再生下2名男童。劉女對男友與前妻所生的一對子女不理不睬，但卻對自己的一對兒子疼愛有加。

其中虐死男童部分，發生於2016年2月間，劉女不滿4歲男童不會如廁，以及不善於咀嚼、吞嚥食物，故持長柄刷痛打並推倒在地，男童送醫後因顱內出血不治，檢警單位追查劉女後，檢方以以殺人、傷害致死等罪向法院聲押獲准，但劉女最後因懷孕而獲交保，不久跟男友登記結婚。

虐死男童部分，一審法院審理後，認定她犯「成年人傷害兒童致死罪」，重判有期徒刑12年6月。案件上訴二審高院審理時，告訴代理人、台北市府委任律師痛批，男童遺體傷痕累累，可見劉女慣常打罵男童。而案發當時，劉女打完男童後，還跟丈夫帶著親生小孩逛賣場、吃牛排，享受天倫之樂，將男童與姊姊獨留在家中，甚至沒東西可吃。二審因此仍重判劉女12年半。

至於虐待女童部分，是因男童送醫不治後，檢警找上劉女時，才發現5歲女童身上也遭虐打、燙傷。檢方因此依照家暴傷害罪追加起訴劉女，一審將她判刑2年8月。案經上訴，高院29日再度開庭審理這部分，劉女仍否認犯罪，辯稱照顧小孩很累，強調這對姊弟不乖，但她僅僅打過女童1次，女童燙傷是因為清洗糞便時，水龍頭出水忽冷忽熱，才會不小心被燙傷。

至於台北市府委任律師仍痛批劉女是典型的虐童，律師強調，小姐弟身上的傷痕有鮮紅色，也有黃褐色，絕非同一天造成的傷痕，甚至還造成排汗功能異常。律師還說，開庭前幾天女童穿短袖出門，卻被其他小朋友說「你的手花花的好醜」，讓女童相當自卑。全案辯結，將於11月19日宣判。

