她出書抖伊莉莎白二世祕辛　認了先幫女王把鞋穿軟還差點被「解雇」

▲伊莉莎白二世的助理安潔拉出新書。（圖／翻攝自Amazon官網）

實習記者曾筠淇／綜合報導

待在英國女王伊莉莎白二世身邊長達25年的助理安潔拉（Angela Kelly）分享了女王的幕後小故事，她的新書《硬幣的另一面：女王，化妝師和衣櫃》（The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe）在今（29）日發售。書中除了一揭女王的梳妝的小祕密，也寫了許多兩人相處時所發生的迷人趣事。

綜合外媒報導，在93歲的英國女王伊莉莎白二世身邊，總有一個助手在旁，而這個人就是安潔拉，兩人25年的羈絆全被記載下來，寫在《硬幣的另一面：女王，化妝師和衣櫃》裡。這本書詳細介紹了凱莉與英國女王密切的合作關係，也有關於化妝師、服飾等的小故事。

▲英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社，下同）

這本書的摘要寫道，「在『硬幣的另一面』中，女王親自給了安潔拉祝福，與世界分享她們之間的非凡。」安潔拉在書中慷慨分享從未公開的照片，這些都來自於她自身的收藏，不只如此，書裡也有描述到關於女王的傳說，像是女王與帽子的故事。

女王以種類繁多的帽子聞名，書中就有寫道，「它們具有不同的顏色和樣式，並且出於某種原因而在陳列中，經過房間的任何人都會看到這些帽子，它們並沒有被藏在門後，也不是被祕密製造的。」透過這種方式，就可以免於工作人員押注大量金錢，猜測女王今天要戴哪頂帽子。

此外，安潔拉也曾在愚人節時，向女王開了個玩笑，當時她抓了一隻翠鳥玩具，但卻假裝是一隻真的鳥且死在她手上，這讓女王感到十分驚恐，最後，安潔拉才咧嘴一笑的說「愚人節！」進而被女王以「解雇」反擊。事實上，女王以機智與幽默感聞名，所以她對這個玩笑話是非常欣賞的，甚至還讓安潔拉把那隻翠鳥玩具放在客廳沙發上。

更有趣的是，安潔拉不只是女王的化妝師，還是紅粉知己。她在書中也透露，因為兩人的鞋子尺碼一樣，加上女王的時間繁忙，所以在對方穿鞋前，她會先行試穿，確保鞋子是柔軟且舒適的。兩人的好感情全都可以在這次發售的新書看到，還有許多有趣的小故事也全都在內。

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