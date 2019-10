她出書抖伊莉莎白二世祕辛　認了先幫女王把鞋穿軟還差點被「解雇」

▲伊莉莎白二世的助理安潔拉出新書。(圖/翻攝自Amazon官網)

實習記者曾筠淇/綜合報導

待在英國女王伊莉莎白二世身邊長達25年的助理安潔拉(Angela Kelly)分享了女王的幕後小故事,她的新書《硬幣的另一面:女王,化妝師和衣櫃》(The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe)在今(29)日發售。書中除了一揭女王的梳妝的小祕密,也寫了許多兩人相處時所發生的迷人趣事。

綜合外媒報導,在93歲的英國女王伊莉莎白二世身邊,總有一個助手在旁,而這個人就是安潔拉,兩人25年的羈絆全被記載下來,寫在《硬幣的另一面:女王,化妝師和衣櫃》裡。這本書詳細介紹了凱莉與英國女王密切的合作關係,也有關於化妝師、服飾等的小故事。

▲英國女王伊莉莎白二世。(圖/達志影像/美聯社,下同)

這本書的摘要寫道,「在『硬幣的另一面』中,女王親自給了安潔拉祝福,與世界分享她們之間的非凡。」安潔拉在書中慷慨分享從未公開的照片,這些都來自於她自身的收藏,不只如此,書裡也有描述到關於女王的傳說,像是女王與帽子的故事。

女王以種類繁多的帽子聞名,書中就有寫道,「它們具有不同的顏色和樣式,並且出於某種原因而在陳列中,經過房間的任何人都會看到這些帽子,它們並沒有被藏在門後,也不是被祕密製造的。」透過這種方式,就可以免於工作人員押注大量金錢,猜測女王今天要戴哪頂帽子。

此外,安潔拉也曾在愚人節時,向女王開了個玩笑,當時她抓了一隻翠鳥玩具,但卻假裝是一隻真的鳥且死在她手上,這讓女王感到十分驚恐,最後,安潔拉才咧嘴一笑的說「愚人節!」進而被女王以「解雇」反擊。事實上,女王以機智與幽默感聞名,所以她對這個玩笑話是非常欣賞的,甚至還讓安潔拉把那隻翠鳥玩具放在客廳沙發上。

更有趣的是,安潔拉不只是女王的化妝師,還是紅粉知己。她在書中也透露,因為兩人的鞋子尺碼一樣,加上女王的時間繁忙,所以在對方穿鞋前,她會先行試穿,確保鞋子是柔軟且舒適的。兩人的好感情全都可以在這次發售的新書看到,還有許多有趣的小故事也全都在內。

►美麗最大的祕密,就是買進來變美麗!