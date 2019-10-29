越南人口販運分級論價　砸43萬「拿VIP」存活率只有1%

▲英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體，死者大多數為越南人。（圖／路透）

記者何文君／綜合報導

只為到歐洲求一個重生的機會，對尋求偷渡的越南人來說，人命可是論等級、分貴賤。一名英國冷凍貨櫃車命案死者的家屬表示，想要透過人口販運偷渡，有個關鍵的問題是拿到「草票」還是「VIP」？人蛇集團會針對不同的價格提供不同等級的服務，同時決定偷渡客的存活機率。

據路透社報導，越南籍的阮廷嘉（Nguyen Dinh Gia）透露，兒子阮廷亮（Nguyen Dinh Luong）疑似是這次英國冷凍貨櫃冰屍案的罹難者之一，目前最擔心的問題是，「如果他拿的是『VIP級』，他活著的機率還有1%，那是最安全且最貴的等級。」

▲越南安城縣，民眾為貨櫃冰屍受難者祈福。（圖／路透）

阮廷嘉表示，許多被販運的越南人最終會流落到英國的非法大麻農場工作，而不同的等級會受到人蛇集團不同的對待；就這起案例而言，「草」在越南是形容便宜貨，從越南橫跨陸路到歐洲的偷渡方式最便宜，但路程可能長達數個月，甚至要秘密徒步前行，艱苦萬分。

一位反人口販運人士武米米（Mimi Vu，音譯）指出，這些走陸路偷渡的人口，通常會從越南進入中國，再越過俄羅斯，步行到烏克蘭或拉脫維亞，且只能在暗夜中穿越叢林與山區，確保隱蔽性；而所謂「VIP」則是拿著偽造或回收的護照，從越南搭機到第三國再飛往歐洲，過程只需要幾天，也不必跋山涉水，但成本高出許多。

阮廷嘉說，這次兒子參與的偷渡行動，如果拿到草票，從法國往英國需3000英鎊（約新台幣11萬元），若是VIP級則要花上1萬1000英鎊（約新台幣43萬元）；如今仍無法確定兒子是否是這起冰屍案的罹難者，心中盼望的團圓之日仍遙遙無期。

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