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全聯雲林物產展11／1展開！冬天鍋物湯底首選桂丁雞湯煲、崙背鮮奶

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▲▼全聯雲林物產展。（圖／業者提供）

▲全聯攜手雲林縣政府推出雲林物產展。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

積極推廣台灣在地好物！全聯攜手雲林縣政府推出「雲林物產展」，一共有26項推薦物產，包括元氣桂丁雞湯煲、胡蘿蔔、鯛魚腹片、崙背鮮乳等，每一樣產品都是從產地直送餐桌，新鮮保證。全聯雲林物產展11月1日起至12月5日將在全台門市正式展開。

全聯今年以「一地一好物」概念，持續推廣台灣在地農產與名物，攜手雲林縣政府推出「雲林物產展」，網羅生鮮、乾貨共26款商品，並搶搭鍋物、進補時節，有來自雲林斗六的桂丁土雞，且製作成懶人料理的元氣桂丁雞湯煲，是火鍋湯底首選，還有新品螺陽地瓜葉、擁有產銷履歷的高麗菜、胡蘿蔔、去骨油雞腿等，透過資訊公開及可溯性，保證消費者所購買的農產品安全且安心。

▲▼全聯雲林物產展。（圖／記者蕭筠攝）

▲雲林縣長張麗善現身力推雲林農產品。（圖／記者蕭筠攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林縣為農業大縣、是台灣糧倉，尤其雲林農產品在全國市場有超過26億的銷售量，對農民幫助很大，期待一個月的雲林月讓消費者可以用最便宜價格，買到來自雲林最天然美味的農產品。而全聯營運長蔡篤昌指出，雲林縣為全聯交易金額最大的縣市，光去年就和雲林縣買了2,300頓產品，金額破22億元，今年預計可再成長20％，盼透過雲林物產展幫助所有小農，更直呼：「銷售量會比26億高！」

▲▼全聯雲林物產展。（圖／記者蕭筠攝）

▲崙背鮮奶可以作為火鍋湯底。（圖／記者蕭筠攝）

全聯雲林物產展將於11月1日至12月5日展開，其中，冬天鍋物湯底除了元氣桂丁雞湯煲之外，也可以使用崙背鮮乳作為牛奶鍋底，濃醇香味四溢，另還有鯛魚腹片、去骨醉雞腿、柳丁、椪柑等產品，應有盡有。乾貨部分則有三好米有機生態米、東勢100％胡蘿蔔汁、庵古坑三合一、二合一即溶咖啡，就為滿足消費者所有需求。

▲▼全聯雲林物產展。（圖／業者提供）

▲全聯雲林物產展11月1日開跑。（圖／業者提供）

量販店積極搶攻生鮮市場，愛買「量販餐廳」日前也拓點進駐板橋南雅店，提供「現買現煮現食」的代客料理等，代客料理服務主要是讓消費者於賣場現場選購肉類、海鮮等指定食材時，可直接多加30元的代客料理費，現場就可吃到熱騰騰的美味鮮食，還有即食座位區可以坐著享用。

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