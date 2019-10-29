閨蜜團2天1夜露營！4張「安娜時尚封面照」超殺　神秘儀式網讚爆：太懂玩了

▲有一群能一起瘋的朋友真的超棒。（圖／黃小璐授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

和閨蜜、哥們出遊玩耍，除了增進感情外，許多人也會拍下各種「時尚封面照」，為這趟旅程寫下完美註解。家住台中的黃小璐日前和姊妹們相約露營，為了萬聖節應景，全部人都扮成安娜貝爾的模樣，而一張張霸氣團體照，更成了她們難忘的回憶。

黃小璐向《ETtoday新聞雲》記者提到，她們一行人到苗栗某處露營區，展開2天1夜的旅程，由於萬聖節即將來臨，事前妹妹就靈機一動，堅持要來場安娜萬聖趴。

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▲安娜們等你上車。（圖／黃小璐授權引用）

就這樣，一群好姊妹在營區裡，開啟一系列詭異時尚的封面照拍攝行程，她們挑選了兒童遊樂區及休旅車為背景，專業隊形、各種超到位表情、動作，讓照片生動又有趣，猶如電影海報般，質感度破表。

其中，有張照片是9個人手牽手，將白色休旅車圍在中間，看起來就像在進行一場神秘儀式，讓人不寒而慄的同時，又忍不住笑噴。而網友們也很捧場地說，「感覺這台車被詛咒了」、「哈哈哈這是什麼邪教儀式」、「超詭異的這張」。

▲安娜們開車夜遊。（圖／黃小璐授權引用）

黃小璐今在爆怨公社分享照片，開玩笑說「我要抱怨我妹，露營就好好露，非要我們扮醜，陪她玩變裝趴！」不過事後她也笑嘆，真的是一輩子難忘的回憶。

照片一出，引起熱烈回響，網友們紛紛表示，「不錯耶，感覺好玩」、「好巨大的安娜啊」、「還以為是汽車廣告」、「這個要感情很好的朋友才願意陪你扮醜啊」、「一車的安娜貝爾」、「有人陪著瘋才好玩」、「怎麼多了一個人」、「有一群一起瘋的朋友很棒」。

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▼古老的神秘儀式就此展開。（圖／黃小璐授權引用）

