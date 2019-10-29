台積電股價創歷史新高　台股收盤上漲18點

▲ 台股今日盤中再創29年來新高。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（29）日開高走低，早盤以11,373點創下29年新高記錄後回測平盤，並一度翻黑。所幸在台積電擴大漲勢、中小型股撐盤的情況下，台股再度翻紅走揚，終場收在11,333點、上漲18點或0.17%，成交量1,453.38億元。

台積電（2330）在今日釋出與格芯（GlobalFoundries）握手言和的消息，激勵股價開高走高，終場收在歷史新高298.5元、上漲1.36%，市值達到7.74兆元。

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此外，股王大立光（3008）今開高走低，收在4315元、下跌0.35%；鴻海（2317）開平走高，收在80.8元、上漲0.87%。

▲ 台股今日盤中以11,373點創下29年新高記錄。（圖／記者李瑞瑾翻攝）

受惠美股半導體相關股價收盤表現優異，半導體類股今日上漲1.05%，界霖（5285）於盤中漲停，京鼎（3413）、聯發科（2454）、聯電（2303）、景碩（3189）、南亞科（2408）收高；而立積（4968）、致新（8081）則下跌超過6%。

蘋果即將於本週公布財報，市場看好蘋果上一季營收表現，讓蘋概股先行走揚，TPK-KY（3673）、台表科（6278）、和碩（4938）、致伸（4915）、嘉聯益（6153）、良維（6290）、鴻準（2354）收盤也都上漲。