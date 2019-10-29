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幼兒園電子聯絡簿3個月收1500！高市教育局：若強制收費將開罰

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▲▼電子聯絡簿月收500！園方祭3招：看不到您的寶貝囉…家長超傻眼。（圖／翻攝爆怨公社）
▲電子聯絡簿月收500，讓家長傻眼。（圖／翻攝爆怨公社）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名家長在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，他孩子就讀的幼兒園近日採取「電子聯絡簿」的形式與家長溝通，但三個月要1500元，累積起來也是一大筆錢，家長質疑園方做法不正常，高市教育局現在已經介入調查，如果電子聯絡簿收費具有強制性，就要開罰。

▲高雄幼兒園電子聯絡簿 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲幼兒園欲使用的APP介面 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

請繼續往下閱讀...

高雄鳳山一間幼兒園因實施電子聯絡簿APP，將從10月25日起開始收費，但三個月就要1500元，更在意願調查表上註明「如果不使用APP，就收不到寶貝小孩的照片、上課狀況跟學校資訊，只有重大活動才會另行通知」，引發網友熱議是「變相勒索」！

根據了解，目前是個案，此款電子聯絡簿是幼兒園跟廠商合作開發，一開始先免費使用了三個月，因此才發收費意願表給家長；高雄市政府教育局則表示，「幼兒園目前係採紙本週誌與電子聯絡簿並行，倘家長無意願使用電子聯絡簿，仍將沿用紙本週誌與FB粉絲頁面。而幼兒園已表示對此事將再持續瞭解家長需求，倘多數家長無需求，則不實施電子聯絡簿」。

▲高雄幼兒園電子聯絡簿 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高市府教育局專委吳文靜，表示目前已介入了解收費是否涉及強制性質。（圖／記者洪靖宜翻攝）

目前教育局已請園方提供相關資料，瞭解幼兒園電子聯絡簿收費是否涉及強制性質，「倘有強制性，則將依涉及以超過備查之項目收費，違反幼兒教育及照顧法第38條第2項規定，依同法第49條第8款規定裁處負責人新台幣6千元罰鍰，並命其限期改善，屆期仍未改善者，得按次處罰。」另其情節重大或經處罰3次後仍未改善者，得依情節輕重為一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可之處分。


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