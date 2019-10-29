iOS 13.2允許用戶刪除Siri錄音！蘋果歸還用戶隱私權　錄音儲存前先徵求同意

▲蘋果最新iOS兌現承諾，將隱私還給用戶。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果發布了最新版的iOS13.2，本次更新包含了對用戶隱私權的提升，像是安裝iOS 13.2時，會先詢問用戶是否允許設備儲存並保存語音。而且，還可以要求蘋果刪除先前被儲存的Siri錄音。

當用戶在安裝iOS 13.2時，會看到一個彈出對話框，上面寫著：「蘋果可能會對儲存的音頻進行審核。你可以在日後在每台設備的設置中，進行更改。這些數據與你的蘋果ID沒有關聯，並且只會在有限的時間裡進行儲存。」

蘋果為用戶提供了一個藍色的按鈕，讓用戶「分享音頻錄音」，用戶也可以關閉，這個按鈕的位置位於設置中的隱私選項之下。

先前，外媒曾爆料，蘋果僱傭了外包商，讓他們聆聽一小部分Siri語音指令，其中一些指令包含了個人信息等內容。當時，蘋果解釋只對0.2%的Siri語音進行審核，且獲取信息時，使用的是隨機的識別碼，而不是用戶的手機號碼或是Apple ID，後來也公開道歉，宣布將更新Siri隱私政策，允許用戶自行選擇是否同意將Siri數據分享給蘋果，在軟體更新發布前，將暫停收集Siri音頻數據。

如今，最新的ios13.2，顯示蘋果兌現當時承諾，將個資決定權還給用戶。

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