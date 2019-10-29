蘋果CEO庫克推特有小彩蛋！頭像也戴了AirPods Pro　為自家新品宣傳

▲ 蘋果CEO庫克更新推特頭像，親為新上市AirPods Pro打廣告。（圖／翻攝自Twitter／Timothy Cook）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果今（29）日正式上架了新款AirPods Pro，眼尖網友立刻發現，蘋果CEO 庫克的Twitter頭像，也戴上了蘋果AirPods Pro，為自家產品打廣告，也為果粉製造小彩蛋。

蘋果官網指出，新款AirPods Pro較短的耳機柄以及腔體上黑色的「外向式麥克風」，能偵測出來自外在的噪音，在你聽到之前，發出旗鼓相當的抗噪波來抵消，以每秒200次的頻率持續地調整音訊；而內部的內向式麥克風會調節中頻與低頻，進而微調音訊。新增音質自適應均衡功能，針對音感的全面設計讓人更能全神投入在音樂之中。

AirPods Pro耳機柄內建力度感測器，可在「主動式降噪」功能和「通透」模式之間做切換；「通透」模式會讓外界聲音傳進耳朵，當使用者對著耳機壓一下，就能與身邊的人聊天。

新款AirPods Pro耳機採用入耳式設計，耳機從舒適度和貼合度入手，每隻耳機隨附三種不同尺寸的耳塞以貼合耳形並配合降噪功能；同時運用了新的通氣系統來平衡壓力，此舉可減少入耳式設計所帶來的不適感。

AirPods Pro新增H1 晶片採用 10 個音訊核心，大大減少音訊處理的延遲，在實現降噪效果的同時還能保證音質。不但能耗更低、延長電池續航力，同時依舊支持“Hey Siri”語音喚醒等功能。

續航方面，在非主動降噪模式下，AirPods Pro單次充電聆聽時間最長可達5小時；在主動降噪模式下，聆聽時間最長4.5小時；通話時間最長可達3.5小時。配合無線充電盒，可提供超過24小時的聆聽時間或18小時以上的通話時間。

雖有其他網友做了比對，認為庫克Twitter頭像，跟舊照片很像，推論是P圖加上新耳機，而非新拍的照片，不過這並未經蘋果官方證實。無論如何，這確實是庫克推特的新頭像照，且是無傷大雅的趣味話題。

新款蘋果AirPods Pro將於10月30日正式發售，售價新台幣7990元。果粉們，荷包準備好了嗎？