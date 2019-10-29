大堡礁又傳鯊魚攻擊　英國浮潛客一斷腿一割傷

▲鯊魚是海洋食物鏈當中的頂級消費者。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

兩名英國遊客29日上午在澳洲東部的聖靈群島（Whitsunday Islands）附近浮潛，分別受到鯊魚攻擊，其中一名被咬斷右腿，另一名小腿受到嚴重的割傷。他們所搭乘的船上有專業護理人員進行緊急治療，隨後救援直升機接應送往醫院繼續治療。

這兩名受傷的人士分別是22歲與28歲的英國背包客，其中失去右腳的是28歲的男性，兩人在聖靈群島附近知名的胡克通道（Hook Passage）浮潛，過程中受到鯊魚攻擊，當下船上的兩名護理人員幫他們用止血帶做緊急處理，接著船開往阿貝爾角碼頭（Abell Point Marina），再由RACQ CQ救援直升機接應送往麥凱基地醫院（Mackay Base Hospital）治療。

▲救援直升機於當地時間下午12：40抵達醫院。（圖Twitter／cq_rescue）

當地旅遊局執行官納塔西婭.惠勒（Natassia Wheeler）表示，在任何人下水之前，他們都會進行檢查，下午是否會繼續帶遊客去浮潛，旅遊公司會再考慮，當時他們所搭乘的船上有20名遊客，在水下浮潛的遊客數尚未確定，至於被什麼種類的鯊魚攻擊也還在調查中。

漁業部長馬克.富納（Mark Furner）說，聖靈群島當地浮潛盛行，而鯊魚攻擊遊客的死傷事件也不斷出現，政府在當地27處海灘附近設置了160個捕捉鯊魚的陷阱來保護遊客，之後會再安裝32個陷阱來保護遊客。

雖然陷阱有助於遊客的保護，但國際人道對待動物協會對此認為，一味增加陷阱不是解決問題的方法，在保護遊客的同時也有越來越多鯊魚受傷，很遺憾聽到這次的攻擊事件，並希望兩人盡快康復。