男盜女帳號取性愛片　「以片養片」再與145人交換「愛愛片」

▲桃園市劉姓男子冒用女子IG帳號在網路上刊登援交訊息，惡行遭女子識破後報警查辦。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子透過IG社交軟體追蹤一名謝姓女子，後來透過帳號交換性愛影片與照片後，竟盜用謝女帳號與身分，在網站上刊登「2女誠徵2男」等帶有性暗示援交訊息，私下冒用謝女與其男友自拍性愛影片與照片與145名網友交換性愛影片，謝女察覺有異後報警處理；檢方29日偵結依散播、販賣猥褻物品及製造持有等罪嫌提起公訴。

檢警調查，27歲的劉姓男子於2017年間透過社群交友軟體IG追蹤一名謝姓女子，得知謝女長相後得知，沒多久又與李姓男子交換性愛影片，赫然發現女主角居然是謝女，劉男見有機可趁，於2017年11月起盜用謝女IG帳號，冒用其個人照片貼在自己虛設帳號，對外散布援交訊息。

警方查出，劉男冒用謝女帳號，在網站上上傳「2女誠徴2男以上／晚上都可以」等援交訊息外，並利用謝女與李男2人自拍性愛影片向多達145位網友交換性愛影片與照片在網站上散播猥褻物，足有毀損謝女名譽之事，謝女察覺後報警查辦。

檢警偵查時，劉男坦承犯行，警方提供網站上網站上相關影片、照片電子檔與隨身硬碟等證物佐證，檢方偵結依散布、販賣猥褻物品及製造持有罪、誹謗與洩密等罪嫌將劉男提起公訴。

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