颱風麥德姆估今晚生成！水氣往北漂　明「2地區」防局部大雨

▲準麥德姆颱風今晚可能生成，未來將往越南移動。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

又有颱風將生成！氣象局指出，目前位於南海的熱帶性低氣壓估今（29）日晚間有望發展成颱風「麥德姆」，未來將往越南方向移動。受準麥德姆影響，風向改變後帶來東邊水氣，宜蘭、花蓮周三雨會更多，有局部大雨發生可能。

氣象預報員李孟軒指出，南海的熱帶性低氣壓未來將往越南方向移動，預估晚上有機會增強成颱風，明天下半天後登陸越南，但對台灣無直接影響，主要是改變風向，將帶進東邊水氣，宜花明天雨勢較多，會有局部大雨發生。

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▲周三東邊水氣移入，宜、花雨勢將加劇，氣象局估會有局部大雨發生。（圖／記者李毓康攝）

李孟軒說，這波東北風影響到周四，迎風面北部、東半部地區仍有局部短暫雨。今天北部高溫23-24度，明後天東北風會更減弱，1日之後水氣變少，屆時溫度會再回升一點。未來一周各地低溫約20-23度，北部、東北部高溫約24、25度，中南部30、31度，東部27度。

▲準麥德姆颱風將生成，殘留水氣北漂，基隆、宜花的雨勢可能較大。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」指出，熱帶低壓98W快要變颱風，名稱會是「麥德姆」。未來準麥德姆將朝越南前進，預計明、後天就會登陸，命不會太長，但要前往越南的旅客，還是要盯一下。



另外，準麥德姆本身跟台灣沒有關係，有關係的是它往西減弱後殘留的水氣。這些水氣會北漂上台灣，配合東北風，明後天北北基、東半部的雨更多，特別是基隆、宜花的雨勢可能較大，加上溫度不高，感受上會很濕涼。中南部則沒什麼改變，天氣好、空品差、日夜溫差大。

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