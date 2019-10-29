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前新北議員「手比3」收賄30萬元判6年　庭訊後：會和律師研究

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▲▼ 士林地方法院外欟觀 。（圖／記者劉昌松攝）

▲前新北市議員廖正良用「手比3」涉收賄30萬元，遭判刑6年，步出法庭後表示，「會再和律師研究」。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

新北市前議員廖正良涉嫌關說拆除大隊不得拆除違建，且收賄30萬元，士林地方法院29日宣判，議員利用職權處理違章建築部分，依照貪汙罪嫌判處6年有期徒刑，褫奪公權3年，收取的30萬元不法所得也將全數沒收，全案可上訴，而議員事後表示，會再和律師研究。

法院開庭審理，新北市前議員廖正良涉嫌在2015年間，關說讓違章建築得以繼續使用一案，屋主廖國永找來當時退休警察張緯立協調，廖用手指頭比出「3」。

事後張到對面郵局提領30萬元現金，將現金放置在茶葉罐中交給廖正良，廖正良開庭時表示，茶葉罐遭人拿走，否認有收錢的情事，但法院認定，廖以議員身分私下傳簡訊、打電話給拆除大隊副隊長，請求暫緩或免除執行強制拆除。

檢方當時依廖正良違背職務行為要求、期約以及收受賄賂罪嫌起訴，張則是依照行賄罪起訴，法院認為，廖正良私下打給拆除大隊副大隊長，且協調處理拆除違建事宜，非在議事活動中行駛職權，也無涉及刪減預算等。

所以認定廖正良以議員身分干預拆除大隊的之行政決定，與議員職務權限無關，所以未犯收賄罪，且張也並未觸犯行賄罪，但合議庭變更起訴法條，認定廖正良是議員，以議員身分影響力干預拆除大隊作業。

廖正良干預拆除大隊作業後，使屋主得以保有繼續使用違章建築的利益，且獲得30萬元報酬，所以全案依貪污治罪條例第6條第1項第5款判刑，廖正良處有期徒刑6年，褫奪公權3年，沒收或追徵30萬元。全案可上訴。

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